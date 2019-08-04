Праздник «Вороний день» прошёл в Ханты-Мансийске

  • Русский
Праздник «Вороний день» прошёл в Ханты-Мансийске
Фото Надежды ВахФото Надежды Вах
Фото Надежды Вах

Каждый год 7 апреля ханты и манси отмечают праздник прилёта вороны «Вороний день». Этот праздник символизирует приход весны. Ворона – первая птица, которая прилетает на север после долгой зимы, когда ещё лежит снег.

 

В книге Тамары Пятниковой «Традиционные обряды хантов усть-казымского Приобья» об этом дне написано: «Ворона первая прилетает, чтобы к лету дни повернуть, и последней улетает. Позже на севере появляются перелётные птицы, делают гнёзда, откладывают яйца, выводят птенцов. В этот же период времени у животных появляется потомство. Ворона выступает в роли посредника между зимой и летом». Ворона у народа ханты считается птицей, приносящей вести и новорожденных детей. Поэтому и отношение к ней особое. «Ворона, будто Небесная мать, Главная мать, в старину Вороний день был большим священным днём, этот обряд стали проводить со времён установления земли. Ворона считается главной, поэтому ей угощение и делают. В ней есть и хорошее и плохое».

 

Основными участниками обряда были женщины и дети. Мужчины в обряде не участвовали. Подготовка к этому дню начиналась задолго до праздника. Дети и молодые женщины из сена сооружали гнёзда. Их делали для того, чтобы ворона летом не трогала утиные гнёзда. В каждом доме варили вкусную кашу, пекли хлеб, пироги, готовили еду, ставили угощение духам. Ходили друг к другу в гости. В каждой хантыйской деревне обряды имели свои особенности.

Вороний день – это день поклонения Матери-Земле, богине Калтащ, многодетной матери. Он связан с заботой о воспроизводстве жизни.

 

В наше время праздник «Вороний день» отмечают как общественный праздник, на площадях, в парках, показывают концерты, устраивают игры, конкурсы. Туда приходит много людей, чтобы посмотреть обряд, поучаствовать в торжестве.

В этом году 7 апреля в городах, посёлках и  деревнях жители Югры тоже отметили прилёт вороны, приход весны в наши северные края. Вот и в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске собрались жители города на ежегодный праздник. На территории музея работали различные площадки для взрослых и детей. Гостям праздника предлагалось отгадать загадки, пословицы, сделать гнездо для вороны, на площадке «Снежная скульптура» из снега смастерить героиню праздника ворону, посостязаться в силе и в ловкости. Работала киностудия «Кина вантты хот» - «Дом кино», где дети могли посмотреть мультфильмы, взрослые – познакомиться с культурой и бытом народов ханты и манси. В этом году среди детей был объявлен конкурс «Рисуем и делаем ворону», на который с большим желанием откликнулись дети. На выставке были представлены красочные рисунки и разнообразные поделки образа вороны. Дети с удовольствием участвовали во всех мероприятиях, отгадывали загадки, мастерили гнёзда, состязались в ловкости, играли в игры. Перед гостями праздника выступили творческие коллективы города. Это артисты обско-угорского театра «Солнце», дети из этностудии «Лыланг союм», фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» - «Люди Ханты-Мансийска». Затем сотрудница музея Раиса Решетникова с внучкой Настей провели обряд «Поклонение Тут Ими – Богине Огня». Они одарили её красной материей, а гостям пожелали здоровья и благополучия. После чего всех пригласили отведать традиционные угощения, которые приготовили сотрудники этнографического музея.

Надежда Вах

Фото Надежды ВахФото Надежды Вах
Фото Надежды Вах
Фото Надежды ВахФото Надежды Вах
Фото Надежды Вах
Пнд, 04/08/2019 - 16:47

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры