Праздник «Вороний день» прошёл в Ханты-Мансийске

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Каждый год 7 апреля ханты и манси отмечают праздник прилёта вороны «Вороний день». Этот праздник символизирует приход весны. Ворона – первая птица, которая прилетает на север после долгой зимы, когда ещё лежит снег.
В книге Тамары Пятниковой «Традиционные обряды хантов усть-казымского Приобья» об этом дне написано: «Ворона первая прилетает, чтобы к лету дни повернуть, и последней улетает. Позже на севере появляются перелётные птицы, делают гнёзда, откладывают яйца, выводят птенцов. В этот же период времени у животных появляется потомство. Ворона выступает в роли посредника между зимой и летом». Ворона у народа ханты считается птицей, приносящей вести и новорожденных детей. Поэтому и отношение к ней особое. «Ворона, будто Небесная мать, Главная мать, в старину Вороний день был большим священным днём, этот обряд стали проводить со времён установления земли. Ворона считается главной, поэтому ей угощение и делают. В ней есть и хорошее и плохое».
Основными участниками обряда были женщины и дети. Мужчины в обряде не участвовали. Подготовка к этому дню начиналась задолго до праздника. Дети и молодые женщины из сена сооружали гнёзда. Их делали для того, чтобы ворона летом не трогала утиные гнёзда. В каждом доме варили вкусную кашу, пекли хлеб, пироги, готовили еду, ставили угощение духам. Ходили друг к другу в гости. В каждой хантыйской деревне обряды имели свои особенности.
Вороний день – это день поклонения Матери-Земле, богине Калтащ, многодетной матери. Он связан с заботой о воспроизводстве жизни.
В наше время праздник «Вороний день» отмечают как общественный праздник, на площадях, в парках, показывают концерты, устраивают игры, конкурсы. Туда приходит много людей, чтобы посмотреть обряд, поучаствовать в торжестве.
В этом году 7 апреля в городах, посёлках и деревнях жители Югры тоже отметили прилёт вороны, приход весны в наши северные края. Вот и в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске собрались жители города на ежегодный праздник. На территории музея работали различные площадки для взрослых и детей. Гостям праздника предлагалось отгадать загадки, пословицы, сделать гнездо для вороны, на площадке «Снежная скульптура» из снега смастерить героиню праздника ворону, посостязаться в силе и в ловкости. Работала киностудия «Кина вантты хот» - «Дом кино», где дети могли посмотреть мультфильмы, взрослые – познакомиться с культурой и бытом народов ханты и манси. В этом году среди детей был объявлен конкурс «Рисуем и делаем ворону», на который с большим желанием откликнулись дети. На выставке были представлены красочные рисунки и разнообразные поделки образа вороны. Дети с удовольствием участвовали во всех мероприятиях, отгадывали загадки, мастерили гнёзда, состязались в ловкости, играли в игры. Перед гостями праздника выступили творческие коллективы города. Это артисты обско-угорского театра «Солнце», дети из этностудии «Лыланг союм», фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» - «Люди Ханты-Мансийска». Затем сотрудница музея Раиса Решетникова с внучкой Настей провели обряд «Поклонение Тут Ими – Богине Огня». Они одарили её красной материей, а гостям пожелали здоровья и благополучия. После чего всех пригласили отведать традиционные угощения, которые приготовили сотрудники этнографического музея.
Надежда Вах