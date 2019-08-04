В Игриме отметили «Вороний день»

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«Вороний день» («Вурӊа хӑтӆ» (хант.), «Уринква хтал» (манс.)) – традиционный праздник обских угров широко отмечается во всех национальных поселениях Югры, не исключением стал и посёлок Игрим. Праздничное мероприятие в самом большом по численности населения посёлке Берёзовского района состоялось 7 апреля.
Ворона считается вестником жизни, покровительницей женщин и детей. Обские угры связывают ворону с прародительницей Калтащ-эквой, помогающей при родах, или Торум-эви, небесной Девой-Матерью, принимающей облик этой птицы. В этот день ханты и манси готовят пищу на костре, а кусочки еды бросают в сторону леса – вороне, чтобы она принесла удачу, счастье, тепло, солнце.
Обско-угорские народы поклоняются вороне не только потому, что она приносит на своём хвосте весну. Ворона – это северный аист. Считается, куда прилетает птица, там рождаются дети. А потому эта сакральная птица символизирует жизнь. За зиму в посёлке Игрим родилось 20 детей, из них 3 –представители коренных малочисленных народов Севера. Новорожденных и их родителей поздравили на главной сцене во время праздника.
В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт. Перед зрителями выступили коллективы творческих объединений Игримского центра творчества «Северяночка» (педагог А.И. Шарова) и «Утренняя заря» (педагог З.А. Мелентьева). Свои концертные номера подготовили коллективы Дома культуры любительской хореографии «Брусничка» (руководитель Е.Л. Берковская), коллектив «Дуэт» (руководитель А.А. Лыскова), а также носители культуры ханты и манси Л.С. Тихонова, М.С. Вынгилева, П.С. Монина, Л.М. Ашарапова.
Затем всех гостей пригласили к чуму отведать блюда традиционной северной кухни.
Впервые на территории Игрима был объявлен конкурс «Образ птицы в сказаниях Югры», в котором приняли участие дети всех образовательных учреждений. На празднике была организована выставка работ победителей творческого конкурса. По итогам конкурса победителями стали 6 детей, дипломы 2 степени получили 8 ребят, 3 место заняли 8 детей.
В палатках была подготовлена выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов. Мужчины и парни состязались в национальных видах спорта: метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты. В завершение праздника гости завязали яркие ленточки на берёзу и загадали заветные желания.
«Вороний день» стал значимым событием в жизни не только коренных жителей, но и всего населения нашего посёлка. Об этом говорит количество зрителей, в этот день праздник посетило более 500 человек.
Методист ИЦНК Г.Н. Вынгилева