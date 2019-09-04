Команда Югры по северному многоборью в числе призеров

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С 1 по 7 апреля в городе Якутске прошли соревнования Чемпионата и Первенства России по северному многоборью. Участие в состязаниях приняли 164 спортсмена из 9 регионов России – это Красноярский край, Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий Эвенкийский автономные округа, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область.
Стоит отметить, северное многоборье – это официальный вид спорта, в программу которого входит пять дисциплин: тройной национальный прыжок, метание тынзяна на хорей, бег с палкой, метание топора и прыжки через нарты.
Сборную Югры представляли 24 спортсмена из Нефтеюганского, Сургутского, Белоярского, Нижневартовского, Берёзовского, Ханты-Мансийского районов и городов Сургут, Урай и Нижневартовск.
По итогам соревнований в Чемпионате России в общекомандном зачёте первое место завоевала команда Красноярского края, на втором месте – сборная команда Югры. Третье место заняли спортсмены с Ямала.
В первенстве России по итогам общекомандного зачёта первое место взяли хозяева соревнований – сборная команда Якутии. На втором месте спортсмены Ямала, на третьем – команда Югры.
По словам главного тренера сборной Югры по северному многоборью Олега Хатанева, спортивные состязания по национальным видам спорта в городе Якутске прошли на высоком уровне, на соревнования приехали сильнейшие спортсмены со всей России.
– Одним из главных новшеств этих соревнований стало введение в общекомандный зачёт метания тынзяна у девушек. До этого этот вид северного многоборья у девушек не входил в общекомандный зачет, – рассказал Олег Хатанев. – По итогам Первенства России мы до последнего занимали лидирующие позиции, но в этом виде состязаний наши девушки не справились с волнением и показали невысокие результаты, поэтому наша команда заняла только второе место. Но думаю, девушек в этом винить не стоит, я считаю, что все наши спортсмены прекрасно выступили на соревнованиях в Якутске.
Также Олег Хатанев отметил, в Югре подрастает достойная смена спортсменов, на Первенстве и Чемпионате России юниоры показали хорошие результаты.
Людмила Теткина