В Югре объявлен конкурс на лучший логотип Года семьи

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В Югре объявлен конкурс на лучший логотип Года семьи

Стартовал конкурс на лучший логотип Года семьи в Югре. Организатором выступает департамент общественных и внешних связей автономного округа совместно с центром «Открытый регион».

 

Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля 2019 года включительно. Югорчане могут предложить неограниченное число эскизов логотипа Года семьи. Лучшую работу выберет экспертная комиссия с учетом интернет-голосования, которое будет проходить с 23 по 25 апреля, а уже на следующий день, 26 апреля, будет назван победитель.

 

Электронная форма заявки для участников конкурса доступна по ссылке: myopenugra.ru/logofamily.

 

Подробности об участии в конкурсе можно узнать по E-mail: openregion86@or86.ru  и по телефону: 8-800-10-10-086.

 

Напомним, 24 ноября 2018 года в ходе ежегодного обращения главы региона к югорчанам и отчета перед депутатами думы округа губернатор Наталья Комарова объявила 2019 год Годом семьи в Югре.

 

В этой связи был разработан и утвержден план мероприятий, который уже реализуется в автономном округе.

Ср, 04/10/2019 - 15:57

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