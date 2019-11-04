Приглашаем к сотрудничеству работодателей!

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Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» сообщает:
Одной из основных функций Центра занятости населения на рынке труда является предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников. Центр занятости населения без ограничений принимает заявки работодателей на подбор подходящих им работников, производит подбор и направление работников в соответствии с требованиями работодателей, специалисты Центра занятости могут ознакомить с информацией о состоящих на учете гражданах и осуществлять подбор требуемого работника.
Работодателям города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района Центр занятости населения предлагает государственную услугу по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Ярмарка вакансий это эффективный способ взаимодействия работодателя и соискателя, которые собираются в одном месте для взаимного общения. Также работодатель сможет получить консультации по различным вопросам законодательства о занятости населения.
Одним из направлений государственной политики службы занятости является реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения».
- Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Период временного трудоустройства - 3 месяца. Центр занятости компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 15909,0 рублей.
- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (не занятые трудовой деятельностью)»
Период временного трудоустройства - 1 месяц. Центр занятости ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 2675,0 рублей.
- Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан
Период временного трудоустройства - 2 месяца. Центр занятости ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 11136 руб. (Ханты-Мансийский район), 8430 руб. (г.Ханты-Мансийск)
- «Организация временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работ для граждан пенсионного возраста»
Период трудоустройства - 2 месяца. Центр занятости ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы 7955,0 рублей.
- «Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
Период трудоустройства до 5-ти месяцев. Центр занятости ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 15909,0 рублей.
- «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»
Предусматривает оснащение (дооснащение) постоянного рабочего места (в том числе надомного) для инвалида, трудоустроенного по направлению Центра занятости населения.
Центр занятости населения в рамках заключенного договора возмещает затраты работодателю на оснащение 1 рабочего места для инвалида не более 72690,0 рублей.
- «Содействие временному трудоустройству в организациях коммерческого сегмента рынка труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы»
Период трудоустройства 3 месяца. Центр занятости компенсирует работодателю часть заработной платы 11136,0 рублей.
- «Содействие трудоустройству одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест»
Предусматривает оснащение (дооснащение) постоянного рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
Центр занятости населения в рамках заключенного договора возмещает затраты работодателю на оснащение (дооснащение) 1 постоянного рабочего места не более 50000,0 рублей.
- «Содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда»
Предусматривает создание рабочего места с применением гибких форм занятости и надомного труда. В рамках заключенного договора гражданину предоставляется субсидия на приобретение средств и (или) предметов труда для осуществления им деятельности на рабочем месте в размере не более 88200,0 рублей.
- «Организация временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»
Период трудоустройства - 2 месяца. Центр занятости ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы 11136,0 рублей.
- «Содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, не имеющих основного места работы»
Период трудоустройства до 6-ти месяцев. Центр занятости ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 11136,0 рублей.
- «Организация стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые»
Период трудоустройства до 6-ти месяцев. Центр занятости ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 15909,0 рублей.
Более подробную информацию работодатели могут получить в Ханты-Мансийском центре занятости населения по адресу: г.Ханты-Мансийск ул.Карла Маркса, д.12, этаж 2, каб. 20 или по телефону 8(3467) 32-05-15.