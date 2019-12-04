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7 апреля 2019 года в посёлке Полновате Белоярского района состоялся традиционный праздник народов ханты и манси «Вурна хатл» («Вороний день»).
Даже погода порадовала гостей праздника – было тепло и солнечно. Собрались люди разных поколений и национальностей. Состоялась концертная программа, все желающие могли поучаствовать в традиционных хантыйских играх, посоревноваться в ловкости и силе, сделать гнезда для Вороны. Победители получили призы и подарки.
Национальная фольклорная группа «Хосые» («Звёздочка») показала театрализованное представление по легенде «О первой вестнице весны», юные участники фольклорного коллектива исполнили танец «Ангки варах».
В этот день Надежда Тользина из черной муки сварила традиционную кашу «Саламат» на костре, Валентина Сухарко приготовила уху и ароматный чай с травами. Стол ломился от всевозможных блюд, гости праздника принесли с собой угощения: пироги с рыбой и лесной ягодой, строганину, оленину.
В завершение праздничного мероприятия все присутствующие, загадав желания, завязали на веточки священного дерева кусочки ткани с монетками. Желали, чтобы всем сопутствовала удача в делах, семейного благополучия и крепкого здоровья.
Замечательно, что такие праздники в игровой и развлекательной форме дают возможность подрастающему поколению больше узнавать о традиционном празднике «Вороний день», познакомиться с его историей, с особенностями празднования.
Е.В. Кондина,
руководитель кружка МАУ ЦКиС «Созвездие»