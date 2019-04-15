Югру посетили венгерские преподаватели из Сегедского университета

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В Ханты-Мансийске побывали заведующая кафедрой «Финноугроведения» Сегедского университета Каталин Шипёц и преподаватель кафедры «Финноугроведения» Бернадетт Биро. В рамках реализации международного проекта «Erasmus +» и «Мобильность студентов и преподавателей вузов-партнеров» Сегедский университет и Югорский государственный университет договорились о взаимном сотрудничестве в области изучения языков и культуры финно-угорских народов.
Каталин Щипёц отметила: «Данный проект поддерживается грантом Европейской комиссии с 2017 года. «Erasmus+» – программа европейских стран, участие в которой принимает страна-член Евросоюза «UNIUM» + страна-партнер, не входящая в Европейский союз, но они вместе сотрудничают и продвигают общее дело. Благодаря этому проекту, наш университет и российский ЮГУ получили грант на два года. В ноябре прошлого года преподаватели Югорского государственного университета – ведущий научный сотрудник Гуманитарного института североведения Софья Онина и директор Центра народов Севера Татьяна Дятлова посетили Венгрию. В Сегедском университете они познакомились с профессорско-преподавательским составом кафедры «Финноугроведения». Софья Онина прочла курс лекций по тематике хантыйского языка для студентов и преподавателей. Теперь мы с Бернадетт Биро приехали к вам с ответным визитом. Будет ещё лучше, если ваши студенты заинтересуются изучением культуры и языков коренных народов Югры и приедут к нам на стажировку в университет. А наши студенты из Сегеда могли приехать к вам».
Стоит отметить, что Сегедский университет несколько десятков лет занимается изучением хантыйского и мансийского языков, культуры этих народов. Венгерские учёные ещё в прошлом столетии не раз приезжали в Югру, собрали большой языковой материал. Живое общение с носителями культуры близкородственных народов успешно и достоверно отразилось в подготовке научных работ и в последующей защите докторских диссертаций.
Гости из Венгрии встретились со студентами и преподавателями ЮГУ, рассказали о Сегедском университете, пригласили молодежь на учебу. Также состоялось две лекции, первая на русском языке «О мансийском языке на мансийском языке» и вторая на английском языке «Syntaxt ypology» («Типология синтаксиса»). В лекциях на примере сравнения переходных и непереходных глаголов в английском, русском и мансийском языках рассказали о сходствах и различиях языковых систем, общности культур и национальной идентичности народов.
Венгерские преподаватели побывали на Межрегиональной научно-практической конференции «Этнокультурное пространство Югры: опыт реализации проектов и перспективы развития».
После поездки в Югру преподаватели Сегедского университета приняли участие в конференции Института языкознания РАН (г. Москва) «Лингвистический форум – 2019».
Тамара Мерова