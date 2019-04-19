Участие делегации Югры в 18 сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

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Делегация Югры примет участие в 18-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных, которая пройдет в городе Нью-Йорк в период с 22 апреля по 3 мая 2019 года.
Возглавит делегацию Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1. В состав делегации для участия в сессии ООН от Югры вошли общественные деятели, ведущие активную работу в интересах КМНС, сохранения их традиций, языка, обеспечению прав и интересов народов; участие чиновников в делегации – немногочисленно.
2. Участие в мероприятиях Постоянного форума позволит представителям коренных малочисленных народов Югры ознакомиться со сложившейся в мире ситуацией в отношении прав коренных народов, работой Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, в том числе - внести свой вклад в международную дискуссию по вопросам коренных народов со стороны Федерального агентства по делам национальностей, Министерства иностранных дел Российской Федерации, представителей субъектов Российской Федерации.
3. С учетом этнокультурных особенностей региона в Югре особое внимание уделяется реализации прав коренных малочисленных народов, политика региона в отношении КМСН системно реализуется по ключевым направлениям - это сохранение, изучение и популяризация родных языков, обычаев, традиций, созданию условий для традиционных видов деятельности, это отражено в конкретных мероприятиях госпрограмм в сфере образования, культуры, поддержки гражданских инициатив, информационной и национальной политики и др.
4. Югра традиционно представляет опыт региона на мероприятиях международного уровня, посвященных теме КМНС, в том числе – традиционно Югра принимает участие в постоянном форме ООН по вопросам коренных народов.
5. В марте наш регион принимал форум, посвященный открытию году языков в России.
6. Участие в таких мероприятиях – это обмен опытом, демонстрация мировому экспертному сообществу лучших практик региона в реализации политики в отношении коренных народов.
Делегация Югры примет участие в 18-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая пройдет в городе Нью-Йорк в период с 22 апреля по 3 мая 2019 года.
В состав делегации вошли исключительно общественные деятели, ведущие активную работу в регионе в интересах КМНС:
- Александр Новьюхов, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу;
- Татьяна Дятлова, директор института народов Севера Югорского государственного университета, доцент (г. Ханты-Мансийск), член Ассоциации финно-угорских народов, член Международного консультативного комитета финно-угорских народов, координатор Международной ассоциации финно-угорских университетов России, член общественной организации «Спасение Югры»
- Вера Кондратьева, член Общественной палаты Югры, член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Лянторского отделения Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Лянтор, Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), член Общественного совета при Главе города Лянтор;
- Александр Константинов - председатель Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Денис Кечимов, оленевод, Сургутский район
- Людмила Кнезьянова, оленевод , Когалым
Основные цели участия делегации Югры в Постоянном Форуме ООН:
- представление положительного опыта работы Российской Федерации в сфере защиты прав коренных народов на уровне национальных государств и международного сообщества;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
Возглавит делегацию Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Его участие продлится всего два дня, главная цель – представить доклад на тематической площадке сессии ООН, посвященной теме: «Традиционные знания: обретение, передача и защита».
Кроме того запланированы выступления Татьяны Дятловой на площадке, посвященной обсуждению проведения в 2019 году Международного года языков коренных народов; выступление Александра Новьюхова на площадке по теме: «Диалог с коренными народами: коллективные права коренных народов на земли, территории и ресурсы».
Постоянный Форум служит консультативным органом при Экономическом и Социальном Совете, мандат которого состоит в обсуждении вопросов коренных народов, касающихся экономического и социального развития, культуры, окружающей среды, образования, здравоохранения и прав человека. постоянный Форум является одним из органов ООН, специально уполномоченным обсуждать вопросы коренных народов.
В соответствии со своим мандатом Постоянный Форум призван:
- предоставлять системе ООН через консультации и рекомендации экспертов по вопросам коренных народов;
- повышать уровень информированности и содействовать интеграции и координации соответствующих мероприятий в рамках системы ООН;
- готовить и распространять информацию по вопросам, связанным с коренными народами.
Постоянный Форум ежегодно проводит сессии продолжительностью в две недели. Первая сессия Постоянного Форума состоялась в мае 2002 года, и все ежегодные сессии Постоянного форума проходят в Нью-Йорке. Делегация Югры принимает участие с 2011 года.
АУ "Открытый регион"