Какой опыт работы необходим для трудоустройства в Югре?

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Анализ вакансий, размещенных на сайте hh.ru в Ханты-Мансийском автономном округе с начала года показал, что треть предложений рассчитана на соискателей без опыта работы. Кроме того, почти половину работодателей устраивает минимальный опыт - от года до трех лет.
По данным службы исследований компании HeadHunter, такое требование, как опыт работы от одного года до трех лет, указано в 45,5% вакансий, размещенных в Югре с начала года. В 19,9% вакансий необходим опыт от трех до шести лет. На предложения, где опыт работы не требуется вовсе, приходится 32,3%, а где необходим как минимум шестилетний стаж - всего 2,3% вакансий региона.
Чаще всего сотрудников без опыта готовы взять компании Ханты-Мансийского автономного округа, работающие в отраслях «Розничная торговля», «Финансовый сектор» и «Товары народного потребления (непищевые)». Опыт работы от года до трех наиболее востребован в таких отраслях, как «Розничная торговля», «Финансовый сектор» и «Нефть и газ».
Соискателей со стажем от трех до шести лет ждут в компаниях, которые относятся к отраслям «Нефть и газ», «Строительство, недвижимость» и «Промышленное оборудование». Многолетний опыт тоже чаще необходим компаниям из отраслей «Нефть и газ» и «Строительство, недвижимость», а также «Услуги для бизнеса».
«Работодатели сегодня очень внимательно смотрят на предыдущий опыт кандидата, на его конкретные знания и навыки – это, пожалуй, принципиальный момент для трудоустройства. Однако сейчас как раз тот период, когда специалистам без опыта работы или с минимальным опытом найти подходящую вакансию несколько проще. Дело в том, что апрель традиционно считается высоким сезоном на рынке труда – это удачное время для поиска работы, так как именно сейчас вакансий больше, чем обычно бывает в начале года или летом. Следующий такой сезон будет осенью», - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.
Пресс-служба HeadHunter Урал