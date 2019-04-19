Актриса Татьяна Огнева поделится секретами успеха

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В субботу 20 апреля пройдет Библионочь-2019. Тема этого года «Весь мир – театр!». «Земляки» решили не оставаться в стороне и пригласили на Лабораторию успеха в рамках акции Татьяну Огнёву, актрису Театра обско-угорских народов - Солнце.
Татьяна училась на разные, далекие от актерства профессии. Но всё-таки мечта детства привела ее в театр, в котором она работает уже 15 лет и гастролирует по всему миру.
Как не сдаваться и идти к своей мечте? Как работает театр? Как стать актером этнического театра?
Приходите этой Библионочью в Государственную библиотеку Югры на Лабораторию успеха с Татьяной Огнёвой, вы узнаете ответы на волнующие вас вопросы, а еще мы будем петь, рассказывать сказки и читать стихи.
Не упустите возможность познакомиться с талантливой актрисой и узнать ее историю успеха!
Мы ждем вас в 20 АПРЕЛЯ в 20:00 в конференц-зале Государственной библиотеки Югры (ул. Мира, 2 | 1 этаж)!
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