Актриса Татьяна Огнева поделится секретами успеха

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Актриса Татьяна Огнева поделится секретами успеха

В субботу 20 апреля пройдет Библионочь-2019. Тема этого года «Весь мир – театр!». «Земляки» решили не оставаться в стороне и пригласили на Лабораторию успеха в рамках акции Татьяну Огнёву, актрису Театра обско-угорских народов - Солнце.

Татьяна училась на разные, далекие от актерства профессии. Но всё-таки мечта детства привела ее в театр, в котором она работает уже 15 лет и гастролирует по всему миру. 

Как не сдаваться и идти к своей мечте? Как работает театр? Как стать актером этнического театра?

Приходите этой Библионочью в Государственную библиотеку Югры на Лабораторию успеха с Татьяной Огнёвой, вы узнаете ответы на волнующие вас вопросы, а еще мы будем петь, рассказывать сказки и читать стихи.

Не упустите возможность познакомиться с талантливой актрисой и узнать ее историю успеха! 

Мы ждем вас в 20 АПРЕЛЯ в 20:00 в конференц-зале Государственной библиотеки Югры (ул. Мира, 2 | 1 этаж)!

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Пт, 04/19/2019 - 16:15

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