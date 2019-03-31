Информация о конкурсе «Активный югорчанин»

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Конкурс проводится в дистанционной форме с использованием возможностей интернет-портала «Открытый регион – Югра», в том числе геоинформационного сервиса «Книга предложений».
Организаторы Конкурса: Департамент общественных и внешних связей Югры и АУ «Центр «Открытый регион».
Вся информация о Конкурсе (Положение, новости, перечень подарков, список победителей и т.п.) будет размещена на интернет-портале «Открытый регион - Югра» - myopenugra.ru.
Основная цель Конкурса - создание эффективного диалога общества и власти посредством сервиса «Книга предложений» интернет-портала «Открытый регион - Югра».
Задачи Конкурса:
- Формирование активной гражданской позиции и высокого уровня социальной ответственности у жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
- Позиционирование сервиса «Книга предложений» интернет-портала «Открытый регион - Югра» как инструмента эффективного взаимодействия общества и власти, повышения уровня открытости исполнительной власти и органов местного самоуправления.
- Популяризация интерактивной площадки и дистанционных способов взаимодействия общества и власти.
- Приобщение населения к участию в культурно-массовых мероприятиях и иных культурных, информационных проектах.
В Конкурсе имеет право принимать участие любой гражданин Российской Федерации, проживающий или работающий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, вне зависимости от возраста.
Конкурс проводится с 11.03 по 01.06.2019 года.
Конкурс проходит в несколько этапов:
- С 11.03 по 31.03.2019 г.
- С 01.04 по 14.04.2019 г.
- С 15.04 по 28.04.2019 г.
- С 29.04 по 12.05.2019 г.
- С 13.05 по 26.05.2019 г.
- С 27.05 по 01.06.2019 г.
Для участия в Конкурсе необходимо:
- авторизоваться на интернет-портале «Открытый регион – Югра»;
- оставить одно и более сообщений в разделе «Книга предложений» интернет-портала «Открытый регион - Югра» (https://myopenugra.ru/services/kp/) и накапливать баллы.
Количество сообщений от одного человека не ограниченно.
Победитель и два призера (2 и 3 место) будут определены в каждом из 6 этапов. Ими станут пользователи портала «Открытый регион - Югра», набравшие наибольшее суммарное количество баллов в каждом этапе.
Победитель каждого этапа получает компьютерный планшет и диплом. Призеры, занявшие 2 и 3 места в каждом этапе, также получат ценные подарки (мелкую бытовую технику) и дипломы.
Организаторы также оставляют за собой право наградить поощрительными призами (сувенирная продукция: футболки, ежедневники, кружки, термокружки) самых активных участников Конкурса.
АУ «Центр «Открытый регион»