Окружной детский конкурс «Расскажу о своей семье на родном языке»

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С 1 апреля по 11 октября 2019 года в Югре проводится окружной детский конкурс «Хотанг ёхлам оланган рот ясанган путартлум» – «Ам колтаглум урыл маньщи латнгыл потыртэгум» – «Расскажу о своей семье на родном языке».
Участники будут соревноваться в номинациях на лучшее выразительное чтение произведений хантыйских, мансийских и ненецких поэтов, на лучший рассказ на хантыйском, мансийском языках о своём роде, о своей семье.
Конкурс реализуется в рамках Международного года родных языков коренных народов и проводится с целью нравственного и патриотического воспитания детей, популяризации хантыйского, мансийского и ненецкого языков через художественное слово и для привлечения подрастающего поколения югорчан, для развития навыков выразительного чтения художественных произведений, создания условий для развития художественного творчества детей посредством поддержания интереса к обычаям и традициям обско-угорских народов Югры.
- Организаторы, соорганизаторы конкурса:
- БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
- АУ ХМАО – Югра «Центр «Открытый регион»
3. Цели и задачи конкурса:
- нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- популяризация хантыйского, мансийского, ненецкого языков;
- приобщение подрастающего поколения к чтению произведений на родных языках;
- выявление талантливых детей, подростков и молодёжи автономного округа;
- создание условий для обучения выразительному чтению произведений на хантыйском, мансийском и ненецком языках, для дальнейшего творческого роста и духовного развития детей;
- стимулирование творческой деятельности юных чтецов к выразительному чтению творческих произведений;
- развитие художественного творчества детей;
- привлечение внимания широкой общественности к проблемам сохранения, развития родных языков коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Участники и творческие условия конкурса.
В конкурсе «Хотанг ёхлам оланган рот ясанган путартлум» – «Ам колтаглум урыл маньщи латнгыл потыртэгум» – «Расскажу о своей семье на родном языке» могут принимать участие дети, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На конкурс предоставляются материалы в 5-ти номинациях:
1. Лучшее выразительное чтение стихотворения на хантыйском языке (видеоматериал).
2. Лучшее выразительное чтение стихотворения на мансийском языке (видеоматериал).
3. Лучшее выразительное чтение стихотворения на ненецком языке (видеоматериал).
4. Лучший рассказ на хантыйском языке (с переводом на русский язык).
5. Лучший рассказ на мансийском языке (с переводом на русский язык).
Тематика конкурсных работ: произведения поэтов на хантыйском, мансийском, ненецком языках о родном крае, о людях Югры; рассказы на хантыйском, мансийском языках о своём роде, о семье (с переводом на русский язык).
Конкурс предусматривает:
- видеоматериал с выразительным чтением произведений на родных языках;
- рассказы на хантыйском, мансийском языках (с переводом на русский язык).
Представленные на конкурс работы возврату не подлежат.
Лучшие работы будут выставлены в соцсетях, напечатаны в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», в детских журналах «Хатлые» и «Витсам».
Заявки и работы необходимо предоставить до 11 октября 2019 года по форме, включающей ФИО автора или авторов творческого коллектива (при условии работы нескольких авторов), возраст, школа, адрес проживания; ФИО руководителя, должность, тел., факс, e-mail. Обращаться по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб. 501; или по электронной почте e-mail: vakh-n@mail.ru, nownad79@mail.ru, galka.condina@yandex.ru, hozumovav@mail.ru (форма прилагается), телефон: 33-24-02, 33-23-09.
5. Жюри конкурса.
В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры, работники средств массовой информации, общественные и государственные деятели Ханты-Мансийского автономного округа.
Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Критерии оценок конкурсных работ:
- выразительность, точность чтения;
- подача материала;
- соответствие тематике.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку чтения стихотворений участниками конкурса, рассказов, рисунков на соответствие установленным требованиям (критериям). В каждой номинации определяется по 3 победителя.
Победители конкурса получают дипломы за 1, 2, 3 место и ценные призы. Остальные получают диплом участника окружного конкурса.
Организатор конкурса оставляет за собой право вручить специальные призы.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарём.
Награды не присуждаются одному и тому же лицу дважды.
Члены жюри могут присудить дополнительные награды участникам Конкурса от лица соответствующей Организации.
Информация о конкурсе и его победителях размещается на официальном сайте Бюджетного учреждения «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» www.khanty-yasang.ru и в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.
Итоги конкурса подводятся 11 октября 2019 года.
Участники будут награждены заочно.
6. Награждение победителей конкурса:
Дипломанты 1, 2, 3 степени в каждой номинации.
Лауреаты.
Специальные призы.
7. Финансовые условия конкурса:
- оплата призов, награждение производится за счёт сметы конкурса.
Телефоны для справок:
Раб.: 8 (3467) 33-22-72 – Кондина Галина Рудольфовна;
8 (3467) 33-24-02, сот.: 8-950-500-60-11 – Вах Надежда Ильинична;
8 (3467) 33-24-02 – Рагимова Надежда Владимировна;
8 (3467) 33-23-09 – Узель Валентина Васильевна.
Заявка
на окружной детский конкурс на лучшее выразительное чтение произведений поэтов на хантыйском, мансийском, ненецком языках, на лучший рассказ
на хантыйском, мансийском языках о своём роде, о своей семье
«Хотанг ёхлам оланган рот ясанган путартлум» – «Ам колтаглум урыл маньщи латнгыл потыртэгум» – «Расскажу о своей семье на родном языке».
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