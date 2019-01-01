Последняя неделя апреля – Всемирная неделя иммунизации

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Последняя неделя апреля – Всемирная неделя иммунизации

25 апреля в рамках Всемирной недели иммунизации в Окружной клинической больнице в Ханты-Мансийске состоится круглый стол «Вакцины действуют — защитимся вместе!».

 

С лекциями выступят представители Департамента здравоохранения автономного округа, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре, врачи Окружной клинической больницы. В круглом столе примут участие работники 34 детских садов и школ города.

Мероприятие может посетить любой заинтересованный житель города.

 

Место проведения: Окружная клиническая больница, 3 этаж, конференц-зал блок С. Начало в 16.00 часов.

 

Иммунизация позволяет спасти миллионы жизней каждый год и широко признается как одна из наиболее успешных и экономически эффективных мер в области здравоохранения. Тем не менее, сегодня около 20 миллионов детей в мире не прививались вообще или недостаточно охвачены прививками.

 

Лозунг кампании 2019 года: «Вакцины действуют — защитимся вместе!».

 

БУ «Центр медпрофилактики Югры»

Втр, 04/23/2019 - 15:38

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