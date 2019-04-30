На Урале выявлено 264 черных кредитора

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На финансовом рынке все чаще выявляют нелегальных кредиторов. За 2018 год в целом по России их обнаружено 2293.
Уральским главным управлением Банка России на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областей, Пермского края и Республики Башкортостан в прошлом году было выявлено 264 черных кредитора. Кто такие черные кредиторы, как не попасться на их удочку, и какая работа проводится по выявлению и пресечению деятельности мошенников, рассказали в Отделении Тюмень Уральского ГУ Банка России.
Нелегальные кредиторы предоставляют населению потребительские кредиты или займы, не имея разрешения Банка России, и могут маскироваться под микрофинансовые организации, банки или ломбарды. При этом привлекают доступностью займов, предлагая их быстро, без справок о доходах и поручителей, людям с отрицательной кредитной историей, часто скрывая реальные условия кредитования. Иногда просто обещают оформить заём за определенную комиссию – 15-20% от суммы.
Обращение к черным кредиторам чревато переплатой начисленных процентов, проблемами при выплате и закрытии займа. Например, с легальным кредитором можно договориться о реструктуризации долга, пересмотреть условия кредита или же признать себя банкротом. Черные кредиторы такие проблемы решают иначе: путем запугивания, шантажа, угроз. Взяв долг у нелегального кредитора, можно потерять не только деньги, но и нервы, и здоровье.
Первое правило, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить, является ли организация легальным участником финансового рынка. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверь участника финансового рынка». Здесь есть справочники как по банкам, так и по микрофинасовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Если Вы пользуетесь услугами онлайн, то нужно быть крайне внимательным. Мошенники создают сайты-двойники известных компаний.
Второе правило – внимательно читайте договор и не соблазняйтесь заманчивыми предложениями. У легального кредитора должны быть документы, в которых четко прописан порядок заключения договора, выдачи займа, условия возврата. Также в договоре прописывается полная стоимость кредита (займа), причем в строго указанном месте – в квадратной рамке на первой странице договора в правом верхнем углу. Документы у злоумышленников вряд ли будут соответствовать всем установленным требованиям. Никогда не подписывайте договор сразу, лучше взять время подумать. При необходимости проконсультируйтесь с юристом или независимым финансовым консультантом.
В 2018 году в целом по России обнаружено 2293 нелегальных кредитора, что на 70% больше, чем в предыдущем. Существенный рост по выявлению субъектов нелегальной деятельности в Банке России объясняют более активной работой в этом направлении и созданием специализированных подразделений в регионах. По словам заместителя управляющего Отделением Тюмень Сергея Четверухина, в прошлом году Банк России качественно изменил сам подход к работе по выявлению нелегальных финансовых организаций.
Сейчас действует модель, которая позволяет непрерывно мониторить рынок, в том числе СМИ, вывески и рекламные конструкции «на местах», выявлять и расследовать деятельность нелегалов и достаточно быстро реагировать на появляющиеся новые "проекты".
В последнее время в интернете запущен так называемый робот для отслеживания компаний, действующих в онлайне. Робот ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, куда ему вложить деньги или взять заём, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого "посетителя" реагируют компании, занятые поиском новых клиентов.
После того, как зафиксирована компания, проявившая к нему интерес, специалисты выясняют, является ли организация легальной или нет. Материалы по нелегальным участникам финансового рынка передаются Банком России в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения и применения к нарушителям мер ответственности. Почти половина из выявленных в Уральском ГУ черных кредиторов уже привлечены к ответственности.
Важным направлением в борьбе с нелегалами является работа по блокировке сайтов мошенников. Пока процедура эта достаточно сложная и фактически занимает 4-6 месяцев, задействованы Прокуратура, суд, Роскомнадзор. Сейчас в Государственной думе рассматривается законопроект о возможности внесудебной блокировки сайтов нелегальных участников финансового рынка. Если закон будет принят, то это повысит скорость блокировки сайтов в разы.
Если вы столкнулись с деятельностью нелегального кредитора, обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы, а также в Интернет-приемную на сайте Банка России (www.cbr.ru) или по телефону горячей линии 8-800-300-30-00.