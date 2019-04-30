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Этнографический музей «Торум Маа» приглашает на выставку «Род земли, разделенной семью Богами, шестью Богами»
Выставка из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» представляет родословную Лельховых, Пятниковых, Гришкиных, Юминых, Себуровых из старинного поселения Тугияны Белоярского района. Древняя народная легенда о чудовище, проплывавшем по реке гласит: «Вынырнув возле деревни Тугияны, рыбина сказала: «Тўкъякăң». Тугияны стоят на изгибе реки, то есть дугообразно, что в переводе с хантыйского «Тўкъякăң» значит 'дуга'.
Родословная героев начинается с 1853 – 1872 гг. от основателей рода Ефима Пятникова и Дмитрия Ивановича Лельхова и насчитывает 7 поколений дружных, активных, мастеровитых людей. Выдающаяся сказительница и певица народного фольклора Гришкина (Л ельхова) Пелагея Алексеевна; собиратели фольклора, исследовательницы хантыйского языка Таисия Степановна Себурова и Тамара Романовна Пятникова; мастерицы Зубакина Людмила Калистратовна, Анна Матвеевна Себурова – знаковые имена в истории семьи, Югры.
Впервые в истории выставок из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» над родословной работал большой семейный коллектив: Попович Валентина Матвеевна, Себурова Анна Матвеевна, Вахат Анастасия Евгеньевна, Зубакина Людмила Калистратовна, Коновалова Надежда Александровна.
Экспозиция выставки представит фотографии из семейных архивов, фотографии документов, в том числе и наградных, предметы из частных коллекций и предметы из фонда Этнографического музея «Торум Маа», переданные представителями рода.
Открытие в выставочном зале 30 апреля 2019 в 15.00
по адресу:
Тобольский тракт 4, комплекс «Югорская долина»,
корпус «Президент», 2 этаж.
В день открытия выставки посещение музея бесплатно!
Справки по телефонам: +7(3467)315-724, 315-718.
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