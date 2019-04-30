Более 130 километров дорог будет отремонтировано в Югре в текущем году

- Русский
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра присоединился к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В соответствии с планом реализации регионального проекта «Дорожная сеть», входящего в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2019 году в Югре будет отремонтировано более 105 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также 30,8 км дорожной сети городских агломераций. Кроме того, в период 2019-2020 годов планируется обустроить 4 площадки отдыха для водителей к уже существующим 50-ти.
Всего же в автономном округе на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в 2019-2024 годах будет направлено порядка 32,4 млрд рублей, из которых 24,6 млрд рублей – средства регионального бюджета, 7,8 млрд рублей – федерального. В указанный период планируется выполнить дорожные работы на 633,984 км дорог.
Напомним, что в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» три федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; «Безопасность дорожного движения», в 2019 году в числе других субъектов Российской Федерации. В реализации проектов принимают участие три городские агломерации: Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская.
«Цель регионального проекта – повышение качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций Югры для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения, доступности транспортной инфраструктуры для субъектов экономической деятельности», - отметил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа Константин Гребешок.
По его словам, к 31 декабря 2024 года планируется достичь следующих целевых показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 87,21%;
- приведение улично-дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние: Ханты-Мансийская до 87,7 %, Сургутская до 88,4 %, Нижневартовская до 85,1%;
- сокращение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, до 11,47%;
- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ханты-Мансийского автономного округа до 50%.