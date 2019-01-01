Доступная медицина для труднодоступных поселений

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В региональном штабе Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» обсудили проблемы доступности медицинских услуг для жителей отдалённых труднодоступных населённых пунктов. Особое внимание участники круглого стола уделили вопросу раннего выявления онкологических заболеваний.
Как рассказала сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Лариса Белоцерковцева, сегодня продолжительность жизни жителей Югры и качество жизни зависит и от того, когда выявляются злокачественные образования. Не секрет, что ежегодно доля пациентов с онкологическими заболеваниями увеличивается. На сегодня одна из действенных форм борьбы с тяжёлым недугом – это регулярные профосмотры и скринингтесты.
В совещании приняли участие главы муниципальных образований. В своём докладе глава Берёзовского района Владимир Фомин отметил, что серьёзный вклад в борьбе с онкологическими заболеваниями на их территории вносит окружной центр профпатологии, который в зимний и летний период проводит профосмотры жителей труднодоступных поселений. Летом на территории Берёзовского района работает уникальная плавполиклиника «Николай Пирогов». В этом году она начнёт свою работу с села Саранпауля.
Владимир Фомин высказал пожелание, чтобы врачи плавполиклиники ежегодно проводили профосмотры жителей отдалённых поселений, а не один раз в два года. Так как в настоящее время доля пациентов со злокачественными образованиями на территории Берёзовского района в целом увеличивается, но в тоже время диагностика на ранней стадии тоже идёт к росту, соответственно, это даёт высокий потенциал для оздоровления этих больных.
Также на совещании было озвучено, что одна из форм борьбы с тяжёлыми заболеваниями – это пропаганда здорового образа жизни. По данным специалистов, здоровье человека на 80 % зависит от его образа жизни, питания, вредных привычек, устойчивости к стрессу и его деструктивного поведения и только 15% зависит от наследственности.
Людмила Теткина