В Югре объявили операцию «Пернатая Дичь»

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По словам начальника отдела пожарного надзора в лесах Югры Виктории Четиной, на территории округа пожароопасный сезон установлен с 26 апреля 2019 года. В связи с этим вступают в силу определённые запреты и требования. Они распространяются, как на граждан, так и на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, являющихся лесопользователями.
Согласно правилам установлен полный запрет на выжигание сухой травы, разведение костров в хвойных молодняках, гариях, торфяниках, на участках заготовителей. Если человек собирается обустроить костёр, он должен проложить вокруг него минерализованную полосу. Также запрещено бросать горящие окурки, спички и захламлять лес отходами.
Для лесопользователей установлены общие правила. Содержать в полной готовности пункты противопожарного инвентаря и обеспечить их немедленное использование при возникновении лесных возгораний на арендованной территории. Используемые лесные участки должны быть отчищены от порубочных остатков, от горючих материалов и от отходов.
В случае обнаружения лесного пожара и нарушений, необходимо сообщить по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-9400 .
За нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц назначается штраф до 3 тысяч рублей, на юридических лиц до 200 тысяч рублей. А в условиях действия особого противопожарного режима штраф для граждан возрастает до 5 тысяч рублей, а на юридические лица до 500 тысяч рублей.
За уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, предусмотрена уголовная статья.
Охота на пернатую дичь
Заместитель начальника управления охотничьего надзора Алексей Залибеков отметил, что на территории округа зарегистрировано 81 тысяча охотников и площадь фонда охотугодий составляет около 49 млн. гектар. На охотничьих территориях осуществляют деятельность 91 инспекторов природнадзора Югры. Также помогают производственные охотничьи инспектора.
Алексей Залибеков подчеркнул, что за не предъявление для проверки охотничьих билетов, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путёвки, разрешение на ношение и хранение оружия, предусмотрена административная ответственность. Штрафов не предусмотрено, но сразу выносится постановление о лишение права охоты с аннулированием охотничьего билета. За собой это влечёт и аннулирование на хранение, и ношение огнестрельного оружия.
В соответствии с приказом службы 2019 года, на территории автономного округа объявлена операция «Пернатая дичь. Весна», сейчас уже ведутся профилактические работы. Охотничий сезон будет длиться с 03.05. по 27.05.2019 года. Территория округа была поделена на три параллели. В южной части округа охота открывается с 3 по 12 мая, в центральной части с 10 мая по 19 мая, и в Северной части с 17 по 26 мая. На каждой территории охота продлиться по десять дней.
В период открытия сезона охоты будет задействовано свыше 30 патрульных групп состоящих из охотничьих инспекторов, производственных инспекторов, казачьих дружин, сотрудников полиции, ГИМС и сотрудников рыбоохраны.
Николай МЕРОВ