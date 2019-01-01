Международное культурное событие состоялось в Государственной библиотеке Югры

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25 апреля в конференц-зале состоялся День кино Эстонии. Организаторами кинематографического проекта стали посольство Эстонской Республики в РФ и правительство Югры. Данное мероприятие является частью проекта по укреплению «мостов культуры и дружбы» между Россией, Югрой и прибалтийскими странами.
Советник по культуре Посольства Эстонии в Москве господин Димитрий Миронов и директор Института кино Эстонии госпожа Эдит Сепп привезли в Ханты-Мансийск Эстонское кино. К показу зрительской аудитории будет предложено 4 художественных фильма: «Георг» (2007), «По грибы» (2012), «Живые картинки» (2013), «Тайное общество Супилинна» (2015), полнометражный мультипликационный фильм «Лотте и тайна лунного камня» (2011), а также сборник анимации режиссёра ПрийтаПярна.
На встрече со зрителями Димитрий Миронов сказал: «Мы очень рады, что зал полон – будет с кем пообщаться, о чём поговорить. Дни кино Эстонии мы проводим 4 раза в год в разных регионах России. Мы впервые приехали в Югру. Очень приятно быть у вас в гостях! Мы прилетели к вам вчера, но нам уже показали город, рассказали об истории региона. Нам очень интересно и познавательно, ведь нас вами объединяет финно-угорская культура».
Эдит Сепп, поприветствовав аудиторию, продолжила: «Я всегда радуюсь, когда наши фильмы путешествуют по миру, но особая честь для меня – когда они путешествуют по России. Здесь их встречают всегда очень тепло. Люди, которые смотрят эти фильмы в России, задают всегда самые интересные вопросы, и сегодня, после первого просмотра фильма «Георг», будем ждать от вас. Это фильм о самом знаменитом эстонском певце Георге Отсе. Кто знает о нём, это хорошо, а кто-то познакомится с ним впервые».
Сама Эдит Сепп начинала свой путь в кинематограф от ассистента режиссёра на киностудии «Таллинфильм», изучала кинематографию в Польше и Великобритании, работала продюсером и кинорежиссёром. В 2010 году стала советником по вопросам кинематографии Минкультуры Эстонии.
После обеда состоялась вторая встреча аудитории с Эдит Сепп, где она прочла лекцию об истории эстонского кинематографа, рассказала о самых важных художественных фильмах и показала несколько отрывков из кинолент. Затем зрителям предложили посмотреть ещё три художественных фильма.
Тамара Мерова