В ОКБ Ханты-Мансийска обследуют ветеранов ВОВ

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В ОКБ Ханты-Мансийска обследуют ветеранов ВОВ

Ежегодно в окружной клинической больнице  проходят обследование инвалиды, участники войны и трудового фронта, вдовы умерших инвалидов и ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пожилые люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В Ханты-Мансийске проживают 181 человек данной категории.

В 2019 году врачи больницы осмотрели 142 ветерана. Осмотр на дому провели для 101 человека.

В стационарных отделениях терапевтического, хирургического, офтальмологического профиля поправили свое здоровье 19 человек, из них: госпитализированы по экстренным показаниям 8 пациентов, 11 – прошли лечение планово.

– Больница Ханты-Мансийска бережно относится к здоровью участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Для нас очень важно вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь, еще раз напомнить о нашем уважении. Пусть они радуют своих родных еще долгие годы, - говорит врач, ответственный за работу с ветеранами, заведующая филиалом поликлиники №2 окружной клинической больницы Татьяна Папинен.

 

В отделении реанимации детской окружной больницы работает психолог

В Нижневартовской окружной клинической детской больницы уже есть психологи, которые работают в отделениях детской онкологии и неврологии. Теперь такой специалист появился и в реанимации.

Медицинский психолог помогает семьям адаптироваться к ситуации болезни и ее лечению. Родителям маленьких пациентов важно не только оказать психологическую помощь и поддержку, но и при необходимости успокоить и утешить их и других членов семьи, находящихся в состоянии эмоционального стресса.

 

Югра поддержит Всероссийскую акцию  «СТОП ВИЧ/СПИД»

В акцию, приуроченную к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, войдет информационная кампания, массовое экспресс-тестирование и обследование на ВИЧ жителей автономного округа.

С 13 по 19 мая в медицинских учреждениях региона будет транслироваться информация о путях распространения ВИЧ-инфекции, эффективных способах ее профилактики и возможности прохождения бесплатного добровольного обследования на ВИЧ. В школах проведут тематические уроки, классные часы, родительские собрания. В ВУЗах - лекции, тренинги, семинары, студенческие форумы, кинопросмотры.

Проведение акции затронет группы повышенного риска. Призывать югорчан пройти тестирование на ВИЧ будут по-разному: от размещения рекламы на ТВ и распространения печатной продукции до баннеров и информации в лифтах многоквартирных домов.

https://dzhmao.ru/

Втр, 05/07/2019 - 10:13

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