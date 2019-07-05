«Ветераны-земляки…»

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«Ветераны-земляки…»

В канун великого Дня Победы в Берёзовском районном краеведческом музее прошла встреча поколений. Труженики тыла, дети войны и «Ветераны труда» встретились с  учащимися Берёзовской школы. Они поделись с подрастающим поколением своими воспоминаниями.

Под руководством опытных наставников В.Н. Шинкаренко, Н.А. Рауданен ребята прочитали стихи о земляках, спели песни и исполнили традиционные танцы обско-угорских народов. Прислушиваясь к произведениям, нельзя было остаться равнодушным.

Воспоминания старшего поколения, стихи и песни военных лет заставляли присутствующих задуматься о том тяжёлом военном времени. Как, уходя на фронт, многие солдаты из Ханты-Мансийского национального округа не знали русского языка, носили только традиционную одежду, знакомы были только с национальным бытом и, несмотря на трудности языкового барьера и тяготы того страшного времени, они были достойными солдатами, и некоторым посчастливилось дойти до Берлина. Жестокая война не сломила их добрые, чистые сердца и мы будем их помнить, как самых любимых, самых отважных, самых честных дедов, отцов, дядей, братьев и сыновей нашей Отчизны.

Библиотекарь Берёзовской центральной детской библиотеки Табун М.А.

Втр, 05/07/2019 - 14:38

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