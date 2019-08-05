В посёлке Излучинске прошло первенство округа по северному многоборью

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С 1 по 6 мая в посёлке Излучинске Нижневартовского района прошло летнее первенство округа по северному многоборью среди юношей и девушек, посвящённое 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В соревновании приняли участие 8 команд из Берёзовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов, из городов Сургут, Нижневартовск, Урай и Когалым. В состязаниях участвовало 92 спортсмена.
По итогам соревнований в общекомандном зачёте по сумме трёх возвратных групп 12-13 лет, 14-15 лет и 15-17 лет победила команда Сургутского района, на втором месте – Берёзовский район, третье место заняли спортсмены из Нижневартовского района. В зачёте XIV Cпартакиады учащихся округа старшей возрастной группы победу одержала команда Берёзовского района, на втором месте – город Нижневартовск, третье место у спортсменов Сургутского района.
Следующие соревнования по национальным видам спорта пройдут в октябре этого года в посёлке Солнечный Сургутского района, там состоится зимнее первенство среди юношей и девушек.
Стоит отметить, северное многоборье – это официальный вид спорта в Российской Федерации, в программу которого входит пять дисциплин: тройной национальный прыжок, метание тынзяна на хорей, бег с палкой, метание топора и прыжки через нарты.
Людмила Теткина