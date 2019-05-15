Сохраним природу вместе

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Экологическая акция «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре начала проводиться 17 лет назад. Основная цель акции – просвещение в области экологии, т.е. вовлечение населения в познание окружающей среды, улучшение её состояния. В рамках акции проводятся эколого-просветительские мероприятия, например, субботники, трудовые десанты и т.д. Большее количество мероприятий приходится на муниципалитеты.
14 мая в Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция с руководителем Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры С.В. Пикуновым. Он рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках акции «Спасти и сохранить».
Акция начнётся 16 мая с Межрегиональной научно-практической конференции «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление». Сергей Владимирович отметил: «Экология – это наука. Семнадцать лет на территории Югры развивали экологический мониторинг, у нас накопился багаж знаний о состоянии окружающей среды. Ещё в 2003 году была разработана концепция по экологической безопасности. Население требовало от исполнительных органов новых подходов и изменений. И действительно, было 7 тысяч гектаров загрязнённых земель, сжигаемый газ, высокое загрязнение атмосферного воздуха в городах, свалки. В прошлом году был проведён опрос, опрошено также 3006 человек. 77 процентов населения уже оценивают окружающую среду как благоприятную. Мониторинг ситуации окружающей среды позволяет принимать правильные управленческие решения и действовать точечно». Чтобы качество окружающей среды улучшалось, в округе действует система непрерывного экологического образования в школах, детских садах, и она даёт свои результаты.
На этот раз в рамках акции будет проведено 30 мероприятий международного, окружного и межрегионального уровней. Если учитывать все регионы, всего пройдёт 1706 мероприятий, они будут проводиться в течение всего года. «Наша задача – предоставить возможность, люди откликаются. Все считают, что это нормально – в своём доме навести порядок. Культура меняется, раньше мы сажали берёзки, а сейчас акации, сирень, рябину, черёмуху. Есть желание, есть потребность населения, чиновники должны обеспечить эту потребность – вовремя подвести грабли, лопаты, вовремя убрать мусор», – отметил С. Пикунов.
Со 2 по 6 июня в рамках экологической акции состоится пресс-тур. Журналисты получат возможность убедиться, что делается для улучшения состояния окружающей среды и снижения негативного воздействия на неё. Они посетят объекты нефтедобычи, муниципальные объекты по водоподготовке водоотведения. Пресс-тур закончится в Ханты-Мансийске 6 июня в рамках телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». «Если после этого хотя бы у одного человека проснётся желание с утра встать пораньше и сделать что-то приятное не только для себя, но и для природы, будем считать, что задачу свою мы исполнили», – говорит Сергей Владимирович.
На сегодня для участия в акции заявлено более 430 тысяч человек из всех муниципалитетов округа, 23 субъектов России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего зарубежья. Большую их часть составляют участники телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». «Телефестиваль – это визитная карточка нашего региона, люди со всего мира хотят попасть сюда. Кино – это наиболее доступное искусство, которое позволяет донести до человека красоту природы, озабоченность проблемами, которые есть, и вызвать негодования по хамскому отношению к природе», – отметил С. Пикунов.
Для молодого поколения 26-30 мая пройдёт экологический форум «Одна планета – одно будущее!», в рамках которого подрастающее поколение узнает, как космические технологии используются для охраны окружающей среды, как обрабатываются космические снимки, что в результате выявляется – рубки, загрязнения, и какие действия принимаются.
Надежда Рагимова