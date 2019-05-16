Новые правила прохождения диспансеризации и профосмотров

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6 мая вступил в силу новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, разработанный Минздравом и утверждённый Минюстом.
Россияне с 18 лет раз в год смогут пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года.
Раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкоскрининги для разных возрастов. Кроме того, в соответствии с новым порядком, отдельная дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Россияне старше 40 лет получили возможность проходить диспансеризацию ежегодно.
– Профосмотры и диспансеризация в первую очередь нацелены на раннее выявление болезней, которые вносят наиболее высокий вклад в показатели смертности: заболеваний сердца и сосудов, хронических заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета второго типа, онкологических болезней, – комментирует нововведение главный врач окружного Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.
Все вышеназванные недуги, являются преобладающими в спектре выявляемых болезней на территории автономного округа. Задачи по раннему выявлению и качественному лечению заболеваний, относящихся к зоне риска, находятся под постоянным контролем окружного Департамента здравоохранения Югры.
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения трудового законодательства. Теперь при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья работник имеет право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
– Ранее одной из причин, из-за которой россияне отказывались проверять своё здоровье, была проблема с работодателями и потери в зарплате. Теперь «рабочие» причины не проходить обследования устранены, и граждане могут спокойно идти к врачам. А с учётом нового порядка прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, следить за своим здоровьем становится легче, – рассказал Николай Ташланов.