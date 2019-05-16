Объявлен конкурс финно-угорских активистов в социальных сетях

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Стартовал конкурс финно-угорских звёзд в социальных сетях.
Организаторы ищут людей, которые активно действуют в соцсетях и ведут страницы на финно-угорских и самодийских языках: видео, блоги или другие форматы. Главное, чтобы цель участников конкурса заключалась в популяризации родственных языков современными способами.
В конкурсе три направления: опытные активисты соцсетей, новички соцсетей и музыканты (в социальных сетях). В последней категории могут принять участие не только индивидуальные исполнители, но и творческие коллективы (ансамбли) до 5 человек.
Победители будут приглашены на гастроли в Финляндию во второй половине октября. Там они будут презентовать свою деятельность на различных площадках, в том числе в учреждениях образования.
Для участия в конкурсе надо отправить ссылку на страницу, канал или видео в соцсетях до 16 июня 2019 года. До конца июня будут определены победители. Главный критерий жюри – использование финно-угорского или самодийского языка в работе. Также будут учитываться контент, энтузиазм, результат или количество подписчиков.
Организатор конкурса: Общество "Финляндия-Россия" при поддержке Министерства образования и культуры Финляндии.
Контактные лица: Cимо Кантеле simo.kantele@venajaseura.com, Рику Савонен riku.savonen@venajaseura.com.
Информация предоставлена Информационному центру "Финноугория" Рику Савоненом, руководителем проектов Общества "Финляндия-Россия"