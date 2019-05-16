Югорчан приглашают вписать свою родословную в историю Югры

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В Год семьи в Югре в рамках научно-просветительского проекта «Многовековая Югра» объявлен конкурс «Моя родословная». Он направлен на изучение истории своего рода и семьи.
Подать заявку на участие может каждый желающий. Единственное условие – это нахождение участника в Югре или проживание не менее двух поколений его предков на территории автономного округа.
Работу можно подать в трех номинациях: общей и двух специальных, организованных совместно с Государственным архивом Югры. Основная номинация: «Моя родословная», спецноминация (совместно с Госархивом Югры): «Судьбы блокадников Ленинграда»; спецноминация (совместно с Госархивом Югры): «Поколение победителей».
«В то время как ученые собирают материалы и пишут академическую историю Югры, каждый житель округа может обратиться к собственной истории, восстановить свое родословное древо, имена ранее неизвестных ему предков и дальних родственников. Конкурс призван аккумулировать лучшие истории югорчан, которые уже давно увлечены генеалогией, а также подтолкнуть к изучению истории своего рода тех из нас, кто прежде никогда не подступался к этой теме», - пояснили в оргкомитете конкурса.
Исследовательские работы будут приниматься в формате .pdf и могут включать в себя любые дополнительные материалы: от графического изображения родословной до фотографий из семейного архива. Все, что не попало в основной файл исследования (в том числе медиаматериалы, такие как видео, фотоальбомы, аудиозаписи воспоминаний) – может быть приложено к заявке в виде гиперссылки на пост в социальных сетях. Для тех, кто не знает с чего начать исследование истории своей семьи, на портале проекта «Многовековая Югра» создана специальная страница конкурса, которая поможет с первыми шагами и будет наполняться на протяжении всей заявочной кампании.
«Каждый может сделать акцент на той стороне генеалогического исследования, которая интересна ему самому. Например, рассказать об истории переселения своих предков в Югру или раскрыть биографию известного родственника, попытаться составить самое «глубокое» родословное древо. Вариантов множество, будут оценены самые необычные и лучше всего проработанные проекты», - добавили в оргкомитете конкурса.
В последние годы в России и Югре наблюдается повышенный интерес к теме генеалогии. Вместе с этим, как показал опрос на портале «Открытый регион – Югра», большинство югорчан (около 80%) знают историю своей семьи не далее имен прабабушек и прадедушек. По статистике, лишь 7% россиян целенаправленно изучают историю своего рода, тогда как остальные довольствуются информацией, полученной от родителей. Новый конкурс и создаваемый на портале «Многовековой Югры» ресурс, популяризирующий генеалогические исследования, призваны закрыть пробелы в этой сфере.
Ценные исторические материалы, которые будут получены в ходе проведения конкурса и изучения историй отдельных семей, будут переданы в соответствующие архивы и пополнят копилку общих исторических знаний югорчан.
Сроки проведения конкурса:
- до 15 октября: этап подачи заявок;
- 16 – 30 октября: интернет-голосование, подведение итогов жюри;
- 1 ноября: объявление победителей.
Не менее 10 лучших работ получат ценные призы от организаторов конкурса. Точный состав призового фонда будет объявлен в течение месяца.