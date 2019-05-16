В Югре впервые пройдет форум учителей языков коренных народов Севера

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В Ханты-Мансийске 21 мая 2019 года впервые состоится форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера, в котором примут участие около 70 педагогов.
Главной темой форума станет сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера в образовательном пространстве Югры.
В рамках форума учителя родных языков обсудят механизмы и практики обучения родному языку в современных условиях, приобщение обучающихся к истокам национальной культуры, пути совершенствования графики и орфографии хантыйского языка, подготовку учебно-методических комплектов по хантыйскому языку.
Организаторами форума выступили Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и региональный Институт развития образования.
В Югре языки народов ханты, манси и ненцев изучают более 1,8 тыс. школьников, проживающих Сургутском, Нижневартовском, Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах.
В 2018 году в школы, где ведется преподавание родных языков, поступили новые учебные пособия по мансийскому языку для 1-4 классов. В текущем году школы получат учебники по мансийскому языку для 5-9 классов. В настоящее время ведется разработка учебных пособий по хантыйскому языку.
Напомним, что Генассамблея ООН объявила 2019-й международным годом языков коренных народов. Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов выступил с инициативой проведения в России Года языков коренных народов. Открытие года языков коренных народов России состоялось в Югре 21 марта.
По оценке Института языкознания Российской академии наук в России насчитывается около 150 языков коренных народов. В целом в мире насчитывается порядка 7 тысяч языков коренных народов, на которых говорит всего четыре процента населения планеты.