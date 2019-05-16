В Югре впервые пройдет форум учителей языков коренных народов Севера

  • Русский
В Югре впервые пройдет форум учителей языков коренных народов Севера

В Ханты-Мансийске 21 мая 2019 года впервые состоится форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера, в котором примут участие около 70 педагогов.

 

Главной темой форума станет сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера в образовательном пространстве Югры.

 

В рамках форума учителя родных языков обсудят механизмы и практики обучения родному языку в современных условиях, приобщение обучающихся к истокам национальной культуры, пути совершенствования графики и орфографии хантыйского языка, подготовку учебно-методических комплектов по хантыйскому языку.

 

Организаторами форума выступили Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и региональный Институт развития образования.

 

В Югре языки народов ханты, манси и ненцев изучают более 1,8 тыс. школьников, проживающих Сургутском, Нижневартовском, Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах.

 

В 2018 году в школы, где ведется преподавание родных языков, поступили новые учебные пособия по мансийскому языку для 1-4 классов. В текущем году школы получат учебники по мансийскому языку для 5-9 классов. В настоящее время ведется разработка учебных пособий по хантыйскому языку.

 

Напомним, что Генассамблея ООН объявила 2019-й международным годом языков коренных народов. Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов выступил с инициативой проведения в России Года языков коренных народов. Открытие года языков коренных народов России состоялось в Югре 21 марта.

 

По оценке Института языкознания Российской академии наук в России насчитывается около 150 языков коренных народов. В целом в мире насчитывается порядка 7 тысяч языков коренных народов, на которых говорит всего четыре процента населения планеты.

 

https://depobr-molod.admhmao.ru

Чт, 05/16/2019 - 17:05

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство
ХМАО-Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры