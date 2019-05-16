Почему нет уроков родного языка

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Научно-координационный совет по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, возглавляемый первым заместителем губернатора Алексеем Шипиловым, проходит каждые три месяца.
Очередное заседание Совета состоялось 15 мая, на нём обсуждались вопросы формирования научного потенциала и методы поддержки учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера в системе работы учреждений образования Югры. Об этом с докладом выступила заместитель директора Института образования Виктория Клюсова. Участниками заседания было предложено проводить курсы повышения уровня профессиональной подготовки учителей непосредственно на местах. Сейчас же обучение проводится дистанционно, и члены совета считают такое образование малоэффективным.
Одним из острых вопросов остается обучение в школах детей родному языку. Члены совета с сожалением отмечают, что сегодня родной язык преподается во внеурочное время, он не является обязательным. И с каждым годом становится меньше детей, владеющих или желающих изучать родной язык. Ситуация осложняется отсутствием учебников и учебных пособий. Существующие учебники устарели, они не соответствуют требованиям ФГОСа. В настоящее время только в школе села Полноват на уроках преподают родные языки. Такое решение принято самим директором школы. В остальных школах родные языки преподаются факультативно.
Далее начальник управления молодежной политики и воспитания детей департамента образования Геннадий Забайкин рассказал об организации летнего оздоровительного отдыха воспитанников интернатов и детей из числа коренных малочисленных народов Севера. Он отметил, что начиная с 2019 года, муниципальные образования автономного округа самостоятельно принимают решение о распределении средств на путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с этнокультурным компонентом. В этом году на организацию отдыха и оздоровления детей в этнической среде запланированы денежные средства на сумму 13 млн 128 000 рублей, планируется охватить 985 детей из числа коренных народов Югры. Также органам муниципальных образований автономного округа рекомендовано обеспечить представление заявок организаций, занимающихся отдыхом детей, для участия в окружном конкурсе «Лучшая организация детей и их оздоровления в ХМАО – Югре», в том числе в номинации «Лучший лагерь с этнокультурным компонентом».
Галина Кондина