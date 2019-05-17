Ночь в этностойбище

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В городе Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» прошла Всероссийская акция «Ночь музеев – 2019». Посетители музея побывали в импровизированном этностойбище. На большом телеэкране был представлен медиапроект «Обские угры. Фоторетроспектива». Некоторые гости на фотографиях узнавали себя и своих родственников. Отметим, что это фотографии из жизни хантов и манси, представленные из самых разнообразных источников: музейные фонды, архивные хранилища, публикации, частные архивы. Здесь можно было увидеть чёрно-белые фотографии, некоторые из них датируются 1870-ым годом. Также много снимком из современной жизни обских угров.
На площадке этностойбища у гостей была возможность ознакомиться с орнаментами обских угров и поучаствовать в викторине «Играй, вспоминай, узнавай!». Заведующий отделом учёта и хранения фондов Неля Низамова рассказала:
– Мы проводим мастер-класс по изготовлению деревянного оберега с изображением орнаментов «Большое гнездо» и «Шишка». Желающих смастерить себе оберег было много, молодёжь чаще выбирает орнамент «Шишка», который означает плодородие. Люди постарше предпочтение орнаменту «Большое гнездо» – символ семейного благополучия.
Сотрудники музея Вячеслав Кондин и Анатолий Брусницин продемонстрировали для самых юных гостей акции «Ночь музеев» адаптированную программу «Волшебный сундучок». Здесь ребята познакомились с миниатюрным стойбищем.
В спортивной программе «Этностарты» желающие проверили меткость, стреляя из луков. Также посетителям предлагалось приобрести хлеб, испечённый в глиняной печи. Община «Обь» представила широкий ассортимент рыбы. Самый музыкальный, песенный и творческий проект «Ночь у очага» открылась интерактивной выставкой «Поющее дерево. Музыкальные инструменты обских угров». Мастер традиционных промыслов Анатолий Вадичупов представил музыкальные инструменты обских угров санквылтапы, нарасъюхи, нынъюх и торсаплъюх, изготовленные им. Воспитанники детского этнокультурно-образовательного центра «Живой ручеёк» сыграли на этих инструментах. Анатолий Вадичупов отметил, что музыкальные инструменты делает с кедра. Однажды на конкурсе профессионального мастерства за шесть часов смастерил скрипку.
В литературно-музыкальной гостиной «Языком сердца говорю» молодые поэты Алла Иштимирова-Посохова, Антон Нахрачёв, Анатолий Брусницин и другие зачитали свои стихи. Актёр театра обско-угорских народов «Солнце» Дмитрий Тарлин спел песню собственного сочинения на хантыйском языке. Гости мероприятия бурными аплодисментами приветствовали участников дефиле «Арсыр аня сухат» – «Рукотворное чудо». Народные мастера России Зоя Лозямова, Мария Мерова и начинающие мастерицы Светлана Астапович, Людмила Зубакина представили коллекции традиционных платьев, а также летние и суконные сахи. Была представлена коллекция вязаной одежды с использованием хантыйских орнаментов учёной народа ханты Евдокии Нёмысовой. Молодая учёная и наша коллега Людмила Гурьева представила на суд зрителей вязаное орнаментированное платье.
Далее на этнографических посиделках «Личные песни судьбы» до поздней ночи были слышны мотивы песен народа ханты в исполнении Зои Лозямовой.
Ульяна Данило
Ёмвошн йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты «Торум Маа» хотн рәпитты ёх арӑӊ, якӑӊ па путрӑӊ етнхот ӆэщӑтсӑт. Ӆыв щиты Россия мўв ӆуваттыйн «Ночь музеев – 2019» нємуп емӑӊхӑтӆ вєрӑнтсӑт. Тыв юхтум мир нюр иса шуши ёх вәнт кәрта рӑкӑнмеӆ мурт. Нюки хот кимӑӆн камн кина хуват йис хурӑт ванӆтӑсыйт. Итәх хурӑт 1870-мит оӆн вєрсайт. Тӑм хурӑтн мойӊ хуятӑт йис хӑнты, вухаӆь па юрн мир вәӆупсы шуваӆӑсӑт. Щӑӆта кәрт хӑрийн кашӑӊ хӑннєхә хӑнши эвӑӆт хурамӑӊ лопсые вєрты вәнӆтӑсы.
Йис пурмӑсӑт шавиты тӑхи кәща ӆӑӊкӑр нє Неля Низамова лупӑс:
– Мўӊ юх пўл әхтыйн мир «Вән тыхӆ» па «Нохӑр» нємуп хӑншет вєрты вәнӆтӑӆӆўв. Щӑӆта кашӑӊ хуят вєрум утыеӆ панан вўӆӆэ. Щиты мойӊ хуятӑт әмӑщ щирн шуши мир хӑншет оӆӑӊӑн уша вєрӆӑт. Айӆат хуятӑт «Нохӑр» нємуп хӑнши пиӆа хурам вєрӆӑт. Вәншак ёх «Вән тыхӆ» нємуп хӑнши чурӑтсӑт.
Ай няврємӑт кєша олюпн нєрты хӑр ӆэщӑтман вәс. Ӆыв щӑта мурта вўӆы па па вой хурӑт хӑншсӑт.
«Торум Маа» хуща рәпитты хәйӊӑн Вячеслав Кондин па Анатолий Брусницин ай ёха арсыр юнтут ванӆтӑсӊӑн. Эвета, пухӑта әмӑщ ванты, муйсӑр юнтутӑтн шуши мир няврємӑт юнтыйӆсӑт. Щӑта ай павӑрт хотые, нянь вєрты кәрые, ӆупас па па сыр-сыр пурмӑсӑт.
Щӑӆта мойӊ ёх каш вєрман ӛхӑӆн ювтӑтьӆясӑт. Тынєсты хӑрн нянь кәрн вєрум каврум нянь па арсыр хўӆӑт тынысӑт.
Етн оӆӑӊа арӑӊ, моньщӑӊ ёх и рат хӑр хонӑӊа ӑктӑщсӑт. Мєт сыры вухаӆь хә Анатолий Вадичупов арсыр нарӑсъюхӑт ванӆтӑс. Вантэ, тӑм хәев нарӑсъюхӑт, саңквылтапӑт, торсапъюхӑт па нынъюхӑт тәса тывӑӆтӑӆ. ўв щи утӆаӆ нохӑр юх эвӑӆт нюхӑрӆӑӆэ. Анатолий Вадичупов и пўш кӑсты хӑрн нынъюх хәт щос мӑра вєрсӑӆэ. Щӑӆта тӑм арсыр нарӑсъюхӑтн «Ӆыӆӑӊ союм» хуща вәнӆтыйӆты няврємӑт юнтсӑт.
Еӆӆы тӑм рат пўӊӑӆн айӆат ёх Алла Ишитмирова-Посохова, Сергей Ремизов, Анатолий Брусницин ӆыв хӑншум стихӆаӆ ӆўӊӑтсӑт. «Хӑтӆ» нємуп театр хуща рәпитты пух Дмитрий Тарлин хӑнты ясӑӊӑн ар арийс. Щи юпийн йинтпӑӊ-ӆўйӊ нєӊӑт ӆыв ёнтум па тыюм сухӆаӆ ванӆтӑсӑт. Хӑнты ими Зоя Лозямова щӑшкан сӑхӆ, ернасӆ ванӆтуман шәшӑс. Нәптӑӆ вәна ювум вухаӆь имие Мария Мерова нәй сӑхӆ па ернасӆ ванӆтӑс. Ӆўв ёнтум ернасӆаӆн хиӆнєӊӊӑӆ па эвеӆ ёх ӑктӑщум хӑрн шәшсӑт. Тәс юӆ ёнтты нєӊӑт Светлана Астапович, Людмила Зубакина, Валентина Швецова па па имет ернасӆаӆ па нәй, щӑшкан сӑхӆаӆ ванӆтӑсӆаӆ. Евдокия Нёмысова тыюм арсыр сухӑт мира аӆяс. Айӆат хӑнты учёной нє Людмила Гурьева «Хӑтӆ» нємуп хӑншийн тыюм ернасӆ ванӆтӑсӆэ.
Щӑӆта етн хәняӆн па хўв мӑр хӑнты мир йис ар сувӑт сащсӑт. Щит йис арӑӊ ёх арӑт Зоя Лозямова арийс.
Ульяна Данило