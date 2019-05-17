Выпускники 9 и 11 классов сдают ОГЭ и ЕГЭ

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27 мая у учеников одиннадцатых классов началась первая сдача единого государственного экзамена, в этот день выпускники сдают предметы по выбору – географию и литературу. Математика базового и профильного уровней состоится 29 мая, русский язык ребята напишут 3 июня.
Сдача основных государственных экзаменов для девятиклассников началась с 24 мая. Выпускники 9 классов сдают четыре экзамена, для них русский язык и математика также являются обязательными и два экзамена учащиеся сдают на выбор. 28 мая пройдет ОГЭ по русскому языку, 6 июня – по математике.
По данным департамента образования и молодежной политики автономного округа, в этом году ОГЭ будут сдавать почти 19 тысяч человек, а ЕГЭ – более 10 тысяч югорчан. Подготовкой и проведением ЕГЭ заняты 5 тысяч человек, из них 450 человек – члены государственных комиссий, более 200 – руководители пунктов проведения экзаменов. Для подготовки и сдачи ОГЭ занято ещё больше людей. Обеспечивать безопасность будут как сотрудники органов внутренних дел, так и медицинских организаций.
В пунктах сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 120 школах автономного округа установлено 996 камер, по которым в режиме онлайн можно наблюдать, как проходят экзамены.
На площадке «Открытый регион» во время пресс-конференции директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков сказал: «В Югре идёт планомерное увеличение количества аудиторий, которые оснащены онлайн-камерами. Сейчас по этим показателям мы находимся в средних параметрах по стране, но с каждым годом идём на увеличение. Каждая аудитория оснащается минимум двумя видеокамерами, которые во всех ракурсах дают возможность рассмотреть то, что происходит в аудитории».
По словам директора департамента образования и молодёжной политики автономного округа Алексея Дренина, в прошлом году по результатам ЕГЭ Югра находилась на достойном уровне среди регионов России. Таких же результатов ожидают и в этом году.
Самым распространённым предметом для сдачи ЕГЭ И ОГЭ у школьников является «Обществознание», чуть реже ученики выбирают иностранные языки. Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации департамента образования и молодёжной политики Югры Олеся Васяева отмечает, что обществознание является одним из обязательных предметов при поступлении во многие вузы, поэтому его чаще всего и выбирают.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет сдать экзамены по русскому языку или математике в указанные дни, предусмотрены резервные дни основного периода – конец июня и начало июля. Если ученик заболел и не сможет прийти на ЕГЭ или ОГЭ, ему необходимо представить медицинскую справку. А если выпускники получат «двойки» по обоим обязательным предметам, то для них будет обеспечен дополнительный период, который стартует 3 сентября 2019 года. Если предмет по выбору не сдан с первого раза, то пересдача возможна только через год. За нарушения правил проведения экзаменов результаты аннулируются, а пересдача по математике или русскому языку возможна будет в сентябре, предметы по выбору – только через год.
Тамара МЕРОВА