Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали в рамках молодежного фестиваля «Финно-угорская весна-2019»

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Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали в рамках молодежного фестиваля «Финно-угорская весна-2019»

 24 мая Окружной Дом народного творчества подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Финно-угорским культурным центром Российской Федерации. Соглашение регламентирует сотрудничество сторон для создания благоприятных условий при реализации совместных проектов в сфере культуры. Предметом соглашения является взаимовыгодное сотрудничество в сфере сохранения, развития и популяризации культурно-языкового наследия финно-угорских и самодийских народов.

«Мы тесно сотрудничаем уже очень много лет, и это подписание соглашения накладывает дополнительную ответственность. Уверена, что наши отношения укрепятся и обогатятся новыми этнокультурными проектами», – подчеркнула руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова.

Для делегации ФУКЦ была организована экскурсия в Центры Окружного Дома народного творчества: Центр культуры обско-угорских народов, Школу медвежьих игрищ, Центр русской культуры, а также гостям показали выставку «Человек рисующий» и театральную постановку о воспитании детей в хантыйских семьях «Волшебный мир детства».

 

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Втр, 05/28/2019 - 12:24

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