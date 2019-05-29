Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» отправилась в путь

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Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» отправилась в путь

29 мая 2019 года в Ханты-Мансийск после планового ремонта из Омска вернулся теплоход-плавполиклиника «Николай Пирогов».

 

По словам начальника отдела по связам с общественностью окружного Центра профессиональной патологии Евгения Машарова, в течение двух дней будет проходить погрузка, размещение медицинского оборудования, которое была демонтировано на зимний период. 31 мая плавполиклиника отправится в летнюю навигацию.

 

По словам главного врача Центра профпатологии Николая Ташланова, в этом году запланировано посетить 45 населённых пунктов автономного округа, первая остановка – это деревня Пашторы Белоярского района, в которой теплоход пробудет до 1 июня. Расписание плавполиклиники согласовано с местной администрацией и медицинскими специалистами населённых пунктов. Оно может меняться в зависимости от колебания уровня воды в реках.

 

 

 

Вот уже в течение шести лет под руководством главного врача Александра Котова на борту слажено работает одна и та же команда врачей, общая численность которой составляет 19 человек. В состав врачебной бригады входят терапевт, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врачи общей практики и медсёстры. Жители округа смогут не только посетить врачей-специалистов, но и пройти профилактические флюорографическое и маммографическое обследование.

 

 

На борту плавполиклиники «Николай Пирогов» оборудованы 19 медицинских кабинетов, имеется малая операционная, а также установлены четыре аппарата лучевой диагностики: 

цифровой флюорограф, маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппарат. В случае выявления тяжелобольных будет вызываться санавиация.

 

В прошлом году в период летней навигации было осмотрено 6073 человека, выполнено посещений 16666.

 

Плавполиклиника «Николай Пирогов» будет работать до 18 октября.

 

Людмила ГУРЬЕВА

 

План-график работы плавполиклиники «Николай Пирогов»

 

План-график работы лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» в навигационный период 2019 года.
 

№ п/п

Наименование населённого пункта

Кол-во рабочих дней

Сроки работы

  
 
 

Стоянка в Ханты-Мансийске  (оснащение теплохода)

2

29.05.-30.05.

  
 

Переход в Белоярский 31.05.

      

1

Пашторы

1

01.06.

  
 

Переход в Берёзовский район 02.06.-03.06.

      

2

Саранпауль

6

04.06.-10.06.

  

3

Ломбовож 

2

11.06.-12.06.

  

4

Сосьва

4

14.06.-18.06.

  

5

Сартынья 

1

19.06.

  

6

Анеева 

2

20.06.-21.06.

  

7

Ванзетур 

3

23.06.-25.06.

  

8

Шайтанка 

2

26.06.-27.06.

  
 

Выходные дни  2, 9, 13, 16, 22 июня.

      
 

Переход в Ханты-Мансийский район 28.06.

      

9

Б. Атлым (Октябрьский район)

2

29.06.-30.06.

  

10

Урманный

3

02.07.-04.07.

  

11

Кедровый

4

05.07.-09.07.

  

12

Елизарово

2

10.07.-11.07.

  

13

Троица

2

12.07.-13.07.

  

14

Луговской

4

15.07.-18.07.

  

15

Белогорье

2

19.07.-20.07.

  

16

Кирпичный

2

22.07.-23.07.

  
 

Стоянка в Ханты-Мансийске, бункеровка 24.07.

      
 

Переход в Нижневартовский район 25.07-26.07.

      

17

Вата

3

27.07.-30.07.

  
 

Выходные дни 1, 7, 14, 21, 28 июля.

      

18

Покур

4

31.07.-03.08.

  
 

Сургутский район

      

19

Лямино

3

05.08.-07.08.

  

20

Сытомино

3

08.08.-10.08.

  
 

Ханты-Мансийский район

      

21

Селиярово

3

12.08.-14.08.

  

22

Зенково

1

15.08.

  

23

Нялино

3

16.08.-18.08.

  

24

Цингалы 

3

20.08.-22.08.

  

25

Батово

2

23.08.-24.08.

  

26

Сибирский

3

26.08.-28.08.

  

27

Реполово

2

29.08.-30.08.

  
 

Выходные дни 4,11,19,25 августа

      

28

Выкатной

3

31.08.-03.09.

  

29

Тюли

2

04.09.-05.09.

  
 

Стоянка в Ханты-Мансийске 06.09. – бункеровка

      
 

Переход в Березовский район 07.09. – 08.09.

      

30

Пугоры

1

09.09.

  

31

Устрём

1

10.09.

  

32

Теги

3

11.09.-13.09.

  
 

Белоярский район

      

33

Ванзеват

2

14.09.-15.09.

  

34

Полноват

4

17.09.-20.09.

  

35

Тугияны

1

21.09.

  

36

Нижние Нарыкары

3

23.09.-25.09.

  

37

Перегребное

4

26.09.-30.09.

  

38

Чемаши

1

01.10.

  
 

Выходные дни 1,8,16,22,29 сентября

      
 

Бункеровка Приобье 02.10.

      

39

Шеркалы

3

03.10.-05.10.

  

40

М.Атлым

2

07.10.-08.10.

  

41

Комсомольский

1

09.10.

  

42

Заречный

1

10.10.

  

43

Б.Леуши

2

11.10.-12.10.

  

44

Карымкары

3

14.10.-16.10.

  

45

Горнореченск

2

17.10.-18.10.

  
 

Выходные дни 6,13 октября.

      
 

Стоянка в Ханты-Мансийске 19.10.-20.10., инвентаризация, отчёт о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке

      

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населённых пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения.

Чт, 05/30/2019 - 14:18

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