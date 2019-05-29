Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» отправилась в путь

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29 мая 2019 года в Ханты-Мансийск после планового ремонта из Омска вернулся теплоход-плавполиклиника «Николай Пирогов».
По словам начальника отдела по связам с общественностью окружного Центра профессиональной патологии Евгения Машарова, в течение двух дней будет проходить погрузка, размещение медицинского оборудования, которое была демонтировано на зимний период. 31 мая плавполиклиника отправится в летнюю навигацию.
По словам главного врача Центра профпатологии Николая Ташланова, в этом году запланировано посетить 45 населённых пунктов автономного округа, первая остановка – это деревня Пашторы Белоярского района, в которой теплоход пробудет до 1 июня. Расписание плавполиклиники согласовано с местной администрацией и медицинскими специалистами населённых пунктов. Оно может меняться в зависимости от колебания уровня воды в реках.
Вот уже в течение шести лет под руководством главного врача Александра Котова на борту слажено работает одна и та же команда врачей, общая численность которой составляет 19 человек. В состав врачебной бригады входят терапевт, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врачи общей практики и медсёстры. Жители округа смогут не только посетить врачей-специалистов, но и пройти профилактические флюорографическое и маммографическое обследование.
На борту плавполиклиники «Николай Пирогов» оборудованы 19 медицинских кабинетов, имеется малая операционная, а также установлены четыре аппарата лучевой диагностики:
цифровой флюорограф, маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппарат. В случае выявления тяжелобольных будет вызываться санавиация.
В прошлом году в период летней навигации было осмотрено 6073 человека, выполнено посещений 16666.
Плавполиклиника «Николай Пирогов» будет работать до 18 октября.
Людмила ГУРЬЕВА
План-график работы плавполиклиники «Николай Пирогов»
План-график работы лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» в навигационный период 2019 года.
|
№ п/п
|
Наименование населённого пункта
|
Кол-во рабочих дней
|
Сроки работы
|
Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода)
|
2
|
29.05.-30.05.
|
Переход в Белоярский 31.05.
|
1
|
Пашторы
|
1
|
01.06.
|
Переход в Берёзовский район 02.06.-03.06.
|
2
|
Саранпауль
|
6
|
04.06.-10.06.
|
3
|
Ломбовож
|
2
|
11.06.-12.06.
|
4
|
Сосьва
|
4
|
14.06.-18.06.
|
5
|
Сартынья
|
1
|
19.06.
|
6
|
Анеева
|
2
|
20.06.-21.06.
|
7
|
Ванзетур
|
3
|
23.06.-25.06.
|
8
|
Шайтанка
|
2
|
26.06.-27.06.
|
Выходные дни 2, 9, 13, 16, 22 июня.
|
Переход в Ханты-Мансийский район 28.06.
|
9
|
Б. Атлым (Октябрьский район)
|
2
|
29.06.-30.06.
|
10
|
Урманный
|
3
|
02.07.-04.07.
|
11
|
Кедровый
|
4
|
05.07.-09.07.
|
12
|
Елизарово
|
2
|
10.07.-11.07.
|
13
|
Троица
|
2
|
12.07.-13.07.
|
14
|
Луговской
|
4
|
15.07.-18.07.
|
15
|
Белогорье
|
2
|
19.07.-20.07.
|
16
|
Кирпичный
|
2
|
22.07.-23.07.
|
Стоянка в Ханты-Мансийске, бункеровка 24.07.
|
Переход в Нижневартовский район 25.07-26.07.
|
17
|
Вата
|
3
|
27.07.-30.07.
|
Выходные дни 1, 7, 14, 21, 28 июля.
|
18
|
Покур
|
4
|
31.07.-03.08.
|
Сургутский район
|
19
|
Лямино
|
3
|
05.08.-07.08.
|
20
|
Сытомино
|
3
|
08.08.-10.08.
|
Ханты-Мансийский район
|
21
|
Селиярово
|
3
|
12.08.-14.08.
|
22
|
Зенково
|
1
|
15.08.
|
23
|
Нялино
|
3
|
16.08.-18.08.
|
24
|
Цингалы
|
3
|
20.08.-22.08.
|
25
|
Батово
|
2
|
23.08.-24.08.
|
26
|
Сибирский
|
3
|
26.08.-28.08.
|
27
|
Реполово
|
2
|
29.08.-30.08.
|
Выходные дни 4,11,19,25 августа
|
28
|
Выкатной
|
3
|
31.08.-03.09.
|
29
|
Тюли
|
2
|
04.09.-05.09.
|
Стоянка в Ханты-Мансийске 06.09. – бункеровка
|
Переход в Березовский район 07.09. – 08.09.
|
30
|
Пугоры
|
1
|
09.09.
|
31
|
Устрём
|
1
|
10.09.
|
32
|
Теги
|
3
|
11.09.-13.09.
|
Белоярский район
|
33
|
Ванзеват
|
2
|
14.09.-15.09.
|
34
|
Полноват
|
4
|
17.09.-20.09.
|
35
|
Тугияны
|
1
|
21.09.
|
36
|
Нижние Нарыкары
|
3
|
23.09.-25.09.
|
37
|
Перегребное
|
4
|
26.09.-30.09.
|
38
|
Чемаши
|
1
|
01.10.
|
Выходные дни 1,8,16,22,29 сентября
|
Бункеровка Приобье 02.10.
|
39
|
Шеркалы
|
3
|
03.10.-05.10.
|
40
|
М.Атлым
|
2
|
07.10.-08.10.
|
41
|
Комсомольский
|
1
|
09.10.
|
42
|
Заречный
|
1
|
10.10.
|
43
|
Б.Леуши
|
2
|
11.10.-12.10.
|
44
|
Карымкары
|
3
|
14.10.-16.10.
|
45
|
Горнореченск
|
2
|
17.10.-18.10.
|
Выходные дни 6,13 октября.
|
Стоянка в Ханты-Мансийске 19.10.-20.10., инвентаризация, отчёт о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке
Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населённых пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения.