Обменяй мелочь и получи банкноты!

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Расчетно-кассовый центр г. Ханты-Мансийск Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России совместно с кредитными организациями города Ханты-Мансийска проводит акцию по возврату монеты Банка России от населения в наличный денежный оборот Тюменской области.
С 01 мая по 31 августа 2019 года любой гражданин может обратиться в офис Ф-ла Западно-Сибирского ПАО Банка «ФК Открытие» (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38) и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты.
С 03 июня по 07 июня 2019 года будут осуществлять прием монеты от населения Дополнительный офис №63 «Ханты-Мансийский» ПАО Запсибкомбанк (г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 11) и Дополнительный офис №62 «На Энгельса» ПАО Запсибкомбанк (г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 3).
Так же к мероприятию планируют подключиться и другие кредитные организации г. Ханты-Мансийска. Подробности и период проведения акции по обмену монеты необходимо уточнять в офисах банков.
В операционных кассах Тюменского РФ АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №3349/71/1 (г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 27), ККО «Бюро на Чехова, 27а» АО КБ «Пойдем» (г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 27а) на постоянной основе осуществляется прием монеты Банка России от клиентов во все виды платежей, для зачисления на банковские счета, а так же, обмен населению монеты низких номиналов на денежные знаки более высоких номиналов.
Чем вызвана необходимость проведения такой акции?
Количество монет в обращении в России на одного жителя сейчас значительно больше, чем это необходимо, и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. По статистике Банка России на 1 апреля 2019 года в обращении находились 66,9 млрд штук монет на сумму 102,4 млрд рублей.
«В 2018 году из касс учреждений Банка России на территории Тюменской области и автономных округов выдано монет на сумму более 184 млн рублей, а вернулось немногим более 15%, при этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается. Такая ситуация наблюдается на протяжении нескольких лет», – сообщил заместитель управляющего Отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Владимир Кожевников.
В 2018 году при проведении подобной акции жители Тюменской области сдали в кассы банков более 4 млн. штук монет, т.е. более 11 тонн. Доля монет низких номиналов от 1 до 50 копеек составила 93%.
Специалисты Банка России предлагают гражданам провести инвентаризацию в своих домах, гаражах, достать монету из копилок, тумбочек, принести ее в банки для обмена или для зачисления на платежную карту. А также можно просто потратить мелочь в магазине. Этим вы внесете свой небольшой вклад в регулирование наличного денежного обращения Тюменской области.
Информация Уральского главного управления Отделения по Тюменской области "Расчётно-кассовый центр"