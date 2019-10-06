Вопросы по развитию КМНС обсудили на стратегической сессии «Народы Севера»

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В Ханты-Мансийске на стратегической сессии «Народы Севера» обсудили предложения концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Югры, а также государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
В качестве экспертов в сессии приняли участие советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Сергей Тимошков, уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.
С приветственным словом и пожеланием плодотворной работы к участникам обратился первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Шипилов. Он отметил: «Наша задача – обсудить актуальность той концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, которая реализуется у нас долгие годы. Нам важно знать, отвечает ли она первоначальным замыслам и цели, которая положена в её основу. Ждём от вас предложений и инициатив, которые мы, возможно, внесём в дальнейшем в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Это важный документ, в котором уже заключены конкретные мероприятия и ресурсы».
Представители органов власти автономного округа, органов муниципальных образований совместно с представителями разных сфер из числа коренных малочисленных народов Югры обсудили вопросы, касающиеся социальной защиты и образования, культуры и здравоохранения, традиционной хозяйственной деятельности и природопользования, вопросы трудоустройства и жилищных условий, СМИ и развитие финно-угорских связей.
Участники разделились на восемь тематических групп, где они выработали предложения, требующие решения в порядке приоритета и предлагаемое направление в Концепцию. Затем каждая группа выступила с предложенными проектами, а лучшие из которых будут включены в региональную нормативно-правовую базу.
На правах организаторов установочной сессии директор Департамента внутренней политики ХМАО-Югры Александр Скурихин, попросил присутствующих ответить на вопрос «С чем ассоциируются КМНС в Югре?». С зала последовали ответы: «Олень», «Земля», «культура», «школа», «язык», «традиции», «природа», «промыслы», «демография», «экология» и другие, и соответственно им, составили примерный план действий по развитию и сохранению жизнеспособности коренных малочисленных народов Севера. Первыми из одиннадцати пунктов обозначили: 1) образование; 2) формирование самосознания; 3) сохранение исходной среды обитания; 4) цифровизация; 5) сохранение здоровья. Теперь всем группам по разным направлениям следовало разработать мероприятия для включения государственную программу соответственно с предложениями в Концепцию.
Участники предлагают в системе образования провести модернизацию непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера. Начиная с дошкольных учреждений и заканчивая школы, профессиональные колледжи создать единую базу обучения, где приоритетными задачами оставались бы сохранение родного языка, изучение родного языка в школах, и других учебных заведениях. В плане здравоохранения поступили предложения обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных сельских поселений и стойбищ. Требующий решения отметили вопрос организации ухода за детьми в школах-интернатах в случае заболевания, в том числе обеспечения лекарственными препаратами.
Группа СМИ и финно-угорских связей говорила о сохранении и развитии СМИ на родных языках, и исходили решение вопроса системой непрерывного образования с изучением родных языков в медиасфере. В Концепции сотрудничества с финно-угорскими народами России предложили создать региональный координирующий орган по делам КМНС и ФУН. Кстати, о создании координирующего органа инициировали ещё несколько групп.
Все предложения и проекты рассмотрят эксперты, и лучшие обязательно войдут в концепцию развития коренных народов и, соответственно, программу развития коренных народов.
Тамара Мерова