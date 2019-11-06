Песню Вэлла Нени приняли в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры

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Очередное заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов ХМАО-Югры состоялось в Окружном Доме народного творчества 5 июня 2019 года. Члены Экспертного совета рассмотрели анкеты-паспорта и из 7 заявок приняли только одну - «Песня лесных ненцев «Нен,э» («Настоящая женщина»). Заявитель Карымова Тайна Юрьевна.
Автор и исполнитель песни Вэллы Нени проживала в с. Варьёган. В песне она поет о себе, как о настоящей женщине, хорошей хозяйке, мастерице.
На заседании были рассмотрены документы на 3 кандидатов на включение персоналий в раздел «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», из которых эксперты приняли только двоих как мастеров фольклора коренных малочисленных народов Севера:
1. Канева Мавра Михайловна (с. Казым, Белоярский район). Сельчане называют ее Марией Михайловной. Долгие годы она собирала богатый фольклорный материал – песни, сказки, загадки, былички и разучивала с участниками фольклорного коллектива «Асъя кыа» («Утренняя зорька»). Уникальность материала в том, что он исполняется на казымском говоре ижемского диалекта. Коллектив «Асъя кыа» является участником многочисленных праздников и фестивалей: «Салыкве», Финно-угорский фестиваль, «Живущие по солнцу» (г. Ханты-Мансийск), «Чужан войтыр» (ЯНАО, с. Мужи), «Луд» (Коми республика, с. Ижма), «Белый олень» (г. Белоярский). За сохранение историко-культурного наследия Мавре Михайловне присуждена премия «За вклад в развитие межэтнических отношений».
2. Салахова Евгения Даниловна (с. Казым, Белоярский район). Евгения Даниловна не только поет и передает хантыйский фольклор подрастающему поколению, но и является одной из актрис хантыйского театра в с. Казым. Она была инициатором создания фольклорной школы при Центре историко-культурного наследия «Касум ёх», проводит занятия по личным хантыйским песням, обучает хантыйскому фольклору детей в школах и детских садах Белоярского района. За сохранение историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера Евгения Даниловна отмечена многочисленными Почетными грамотами районных и окружных органов власти. От общественной организации «Спасение Югры» вручена медаль «Признание» за вклад в развитие коренных малочисленных народов Севера.
В ближайшее время информация о Каневой Мавре Михайловне, Салаховой Евгении Даниловне будет включена в раздел «Мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» электронного Реестра ОНКНН Югры. Также на электронном ресурсе Реестра объектов нематериального культурного наследия народов ХМАО-Югры будет размещена анкета-паспорт Песни лесных ненцев «Нен,э», где ее можно будет также послушать и прочитать.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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