Начинается международный фотоконкурс природных священных мест

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ЦУ Hiite Maja объявляет о начале международного фотоконкурса на который ожидаются фотографии священных лесов, деревьев, гор, камней, водоемов и других природных объектов. Цель фотоконкурса заключается в том, чтобы осознать ценности культурного и природного наследия древних священных мест, запечатлеть их состояние на текущий момент и вызвать у людей желание посещать и сохранять эти места. Особое внимание фотоконкурса направлено на священные места финно-угорских народов.
Темой проводимого в 12 раз фотоконкурса являются природные (не построенные-созданные) священные места, куда уже наши предки приходили молиться, исцеляться, приносить дары, гадать и выполнять другие обряды. Таким образом темой фотоконкурса являются природные объекты и ландшафты, о святости и защите которых имеются данные ранее ХХ века. На конкурс можно присылать фотографии, сделанные как у финно-угорских народов, так и во всем мире.
Главная премия составляет 1000 евро, премия финно-угорских народов – 300 евро и премия для фотографов в возрасте до 16 лет – 200 евро. Кроме этого, будут вручены специальные премии по следующим темам: роща, священное дерево, камень, водоем, дары, боль жертвенных рощ, наследие, острова и пр.
Фотографии можно загружать на веб-страницу фотоконкурса до 15.10.2019.
Организатором фотоконкурса «Священные природные места» является ЦУ «Hiite Maja» в сотрудничестве с обществом последователей древней природной веры Эстонии «Maavalla koda» и организацией добровольцев «Hiiepaik».
По оценке Международного союза охраны природы (IUCN), священные природные места являются древнейшими заповедниками как всего человечества. Священные природные места играют значительную роль
в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия и культурного наследия. Священные природные места существуют у многих древних народов, и они являются общим наследием человечества.
В стране-организаторе фотоконкурса Эстонии известно о почти 800 занимающих значительную территорию страны священных рощах, нескольких тысячах священных камней, деревьях, водоемах и пр.
Наиболее известными священными местами в Эстонии являются река Пюхайыги в Выханду, озеро Пюхаъярв в Отепя, дуб Тамме-Лаури, синие коючи Саула Синиалликад, клиф Панга, священное озеро Каали,
дубовая роща Лехмья и пр. Большинство священных мест как в Эстонии, так и в других местах находятся под угрозой исчезновения из-за хозяйственной деятельности и утрате информации о них.
Дополнительная информация:
Веб-страница фотоконкурса:
https://www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2019
Священные природные места. Пособие для
руководителей охраняемых природных территорий
http://sacrednaturalsites.org/wp-content/uploads/2011/10/PAG-016-Ru.pdf
Плакат фотоконкурса:
http://hiis.ee/files/Kuvavoistlus2019_ru.pdf
Ахто Каазик
тел +372 56686892
kuva@hiis.ee