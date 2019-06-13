Югорчанам вручили государственные награды

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В преддверии Дня России 11 июня в Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почётных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Из рук губернатора Югры Натальи Комаровой заслуженные награды получил 21 выдающийся югорчанин – это заслуженные деятели культуры и спорта, экологии и энергетики. Кроме того, три югорчанки получили медали «Материнская слава».
– Дорогие, уважаемые земляки. Мы ценим историю, культурное наследие, гордимся многонациональным единством, взаимопониманием, делаем всё, чтобы упрочить наше единение, успехи в экономике и социальной сфере. В День России по доброй традиции мы отдаём дань уважения достижениям югорчан, – обратилась к собравшимся Наталья Комарова.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, за смелость и решительность, проявленное при спасении людей в экстремальных условиях, медалью «За спасение погибавших» посмертно награждён Султан Магомедович Раджабалиев. Награду получили дочь Гульхалум и сын Вагап Раджабалиевы.
В июле 2015 года ценной собственной жизни он бросился в воду, чтобы спасти тонущую девушку. В 2018 году общественность города Нягани обратилась с предложением о награждении героя. В 2019 году Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Султана Раджабалиева. Султан Магомедович был великодушным человеком, примерным семьянином, пользовался заслуженным авторитетом среди жителей города Нягани. Он был носителем идей укрепления межнационального мира, уважения, традиций.
За многолетнюю, плодотворную изобретательскую деятельность почётное звание «Заслуженный изобретатель РФ» присвоено Виктору Гончарову из города Сургута. Виктор Викторович – автор более 30 изобретений и занимающийся любимым делом вот уже более 30 лет.
Почётного звания «Заслуженный энергетик ХМАО-Югры» удостоен сотрудник общества «Аэропорт Сургут» Николай Васильевич Яраславлев.
Медалью «Материнская слава» награждены многодетные матери: Ольга Андрюкова из Сургутского района, Марьяна Гасина из Октябрьского района, а также Юлия Григорян из города Нягани.
В завершение торжественной церемонии губернатор Югры Наталья Комарова сказала: «Дорогие земляки, ваше служение Отечеству бесценно. Из поколения в поколение мы передаем любовь к труду, к Родине. Бережно относимся к открытиям, достижениям, благодаря вам наш регион становится лучшим местом для жизни, и в этой связи от себя лично и всех югорчан я желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых побед и достижений».
Людмила Теткина