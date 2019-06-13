В Ханты-Мансийске отметили День России

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12 июня в Ханты-Мансийске прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города.
С самого утра и до вечера в окружной столице работали более 30 развлекательных площадок: выставка национальных ремёсел, площадки с национальными играми для детей и взрослых, соревнования и конкурсы, художественные и краеведческие выставки, фотозоны, ярмарочные площадки, мастер-классы от представителей национальных общин. Также состоялись выступления национальных творческих коллективов.
В рамках праздничных мероприятий работал «Бульвар энергоэффективных технологий» – площадка Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Посетителей интерактивной зоны приглашали принять участие в акции по сдаче отработанных энергосберегающих ламп и батареек, а также обменять традиционные лампы накаливания на светодиодные и сделать первый шаг к энергосберегающему образу жизни. «Бульвар энергоэффективных технологий» посетили губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель губернатора Андрей Зобницев и глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
На центральной площади города прошёл торжественный митинг с участием представителей общественных организаций, национальных объединений и жителей города.
С Днём России и днём города собравшихся поздравил глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Он отметил, 2019 год для окружной столицы особенный, потому что несколько дней назад в Ханты-Мансийске родился стотысячный житель. Всего же за 10 лет население города увеличилось на 30 тысяч человек. Это один из самых высоких темпов прироста населения в стране.
В ходе торжественного митинга Максим Ряшин наградил нагрудным знаком Нину Семёновну Панову и вручил свидетельство о занесении в «Книгу Почёта Ханты-Мансийска». За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в становление и развитие города ей присвоено звание «Почётный житель Ханты-Мансийска».
Нина Семёновна – ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». За её плечами 48 лет трудового стажа, из них 39 лет в городе Ханты-Мансийске.
За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в сфере воспитания и образования подрастающего поколения Почётным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Мансийском» удостоена Вера Степановна Рязанова.
Стаж работы Веры Степановны в Югре – 58 лет, из них 54 года – в детском саду «Ёлочка» города Ханты-Мансийска. 38 лет Вера Степановна была руководителем дошкольного учреждения и сегодня продолжает свою педагогическую деятельность, вкладывая в любимое дело все свои знания, опыт и талант.
Затем состоялось вручение паспортов Российской Федерации. В День России 20 юных жителей окружной столицы получили главный документ гражданина страны. В церемонии награждения приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева, председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков и общественный деятель Александр Громут.
– Паща олнэ, вуща волаты, тынынг махум. Добрый день уважаемые земляки. Поздравляю вас с праздником Великой России! – обратилась к участникам праздничных мероприятий депутат Государственной Думы. – Каждому человеку всегда дороги такие понятия, как отчий дом, родной край, большая Родина. Моей родиной является Берёзовский район. И всегда в своем мансийском детстве я была абсолютно спокойной, потому, что мой дом стоял в сильной и крепкой стране. Стране, которая давала возможность каждому человеку творить и созидать. Рядом со мной всегда были ответственные и умные люди. Равенство и дружба народов давала такие героические прорывы. Потом наступили лихие 90-е, во время которых случилась, что великая империя потерпела крах. Затем 12 июня был объявлен суверенитет России. Сегодня наша страна вновь заняла достойное и авторитетное место в мире. С праздником, с Днём России!
Завершились праздничные мероприятия концертом творческих коллективов «Тебе поём, Югры столица!» и красочным, ярким фейерверком.
Людмила Теткина