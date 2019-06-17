Всероссийский фестиваль «Живой Воздух» готовит двухдневную программу на земле и в небе

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"Для созданных летать!" – под таким лозунгом 22-23 июня в Финно-угорском этнопарке в с. Ыб Сыктывдинского района Республики Коми состоится III Всероссийский фестиваль воздухоплавания "Живой Воздух". Он пройдёт при поддержке Правительства Республики Коми.
"Мы постараемся сделать посещение праздника максимально увлекательным и комфортным для всех участников проекта и гостей мероприятия, – отметила директор этнопарка Елена Иванова. – Надеемся лишь, что погода не подведёт, так как полёты на воздушных шарах очень зависимы от метеоусловий и силы ветра".
В этом году фестиваль объединит воздухоплавателей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кунгура Пермского края.
Оба фестивальных дня гостей ждёт насыщенная программа из двух основных блоков "Земля" и "Воздух". В программе – показательные выступления, световое шоу аэростатов, воздушных шаров, экстрим-шоу от спортсменов из Республики Коми, развлекательное шоу "Граф Ыбский", мастер-классы и интерактивные площадки для детей и взрослых.
22 июня, в День памяти и скорби, концепцией фестиваля предусматривается уделить наибольшее внимание программам патриотической, экологической, спортивной, просветительской, художественной направленности.
23 июня пройдут культурно-развлекательные мероприятия: танцевальный проект уличных культур "Staff Arena", интерактивные программы, концертные выступления исполнителей разных жанров, шоу "Ночное свечение аэростатов", выступление хедлайнера программы ‒ группы "Город 312".
Заявки на участие в программе фестиваля принимаются по адресу park@finugr.rkomi.ru. Полная информация о фестивале https://vk.com/zhivojvozdyh. Билеты можно приобрести в этнопарке, в Туристском информационном центре (ул. Карла Маркса, д. 229), а так же онлайн по ссылке https://quicktickets.ru/syktyvkar-ehtnopark.
Отметим, что фестиваль пользуется неизменной популярностью у жителей и гостей республики. В 2018 году за два дня мероприятие посетило около 8000 человек. По оценке руководства Республики Коми, фестиваль "Живой Воздух" стал одним из самых ярких событий Года культуры-2018. По итогам V фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций "Диво России-2018" по Северо-Западному федеральному округу РФ видеопрезентация фестиваля "Живой воздух" заняла призовое место в номинации "Событийные мероприятия".
Учредителем фестиваля выступает Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, организаторами – Финно-угорский этнопарк и Федерация воздухоплавания Пермского края. Партнёр фестиваля – Министерство физической культуры и спорта Республики Коми. Фестиваль проводится при поддержке Федерации воздухоплавания России.
Информационный партнёр фестиваля – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".
Информационный центр "Финноугория"
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