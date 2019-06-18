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Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан пенсионного возраста, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и, которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Ежегодно в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» казенным учреждением ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» реализуется мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан пенсионного возраста, которым в соответствии с Законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и, которые стремятся возобновить трудовую деятельность».
Профобучение граждан пенсионного возраста организовано на бесплатной основе и осуществляется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда. По согласованию с гражданином возможно обучение под гарантированное рабочее место.
Так же обучение может проводиться с целью открытия собственного дела гражданина.
Профобучение граждан может быть организовано по очной, очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе и с применением дистанционных образовательных технологий на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Чтобы принять участие в данном мероприятии гражданину необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства с заявлением и приложением к заявлению следующих документов:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
- документ об образовании и (или) о квалификации;
- документ, подтверждающий назначение страховой пенсии по старости;
- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке, – для граждан, относящихся к категории инвалидов;
- гарантийное письмо работодателя о последующем трудоустройстве после прохождения профобучения.
В случае прохождения профобучения гражданином в другой местности центр занятости населения компенсирует ему расходы по проезду к месту обучения и обратно, суточные расходы, оплату найма жилого помещения на время обучения.
Средний период обучения граждан составляет 3 месяца.
Для получения более подробной информации вы можете обратиться в Ханты-Мансийский центр занятости населения по адресу: ул. Карла Маркса, д. 12 или по телефону 8.(3467) 32-05-03.