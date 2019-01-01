В Марий Эл названа культурная столица финно-угорского мира на 2020 год

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14 июня в Моркинский район село Шоруньжа съехались представители разных народов на свадебный праздник «Суан пайрем», гости были из Эстонии, Венгрии и финно-угорских территорий России.
В прошлом году Шоруньжа стала обладателем звания «Культурная столица финно-угорского мира». Поэтому в течение этого года в селе проходят различные культурные мероприятия.
Программа «Культурная столица финно-угорского мира» создана по инициативе Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН) и «Центром развития коренных народов URALIK». Данный проект стал работать с 2014 года. Первым культурным центром 2014 году выбрали деревню Быги в Удмуртии, затем Обиницу в Эстонии (2015), деревня Искасентдьёрд и город Веспрем в Венгрии (2016), деревня Вокнаволок в Карелии (2017).
Программа направлена на сохранение, развитие и популяризацию культуры, быта финно-угорских и самодийских народов. Учитывая хорошие результаты и положительные отзывы, было решено продолжить второй цикл программы. Так, по итогам защиты проектов в 2018 году титул культурной столицы на 2019 год получило марийское село Шоруньжа Моркинского района.
Накануне свадебного праздника «Суан пайрем» был проведен конкурс по определению культурного центра для всех финно-угров на следующий 2020 год. На это звание претендовали марийское село Мишкино из Башкортостана и две эстонские деревни — Виру-Нигула и Кихну. По итогам презентаций, которые прошли в Йошкар-Оле, жюри присудило почётное звание селу Мишкино. Об этом было объявлено на празднике «Суан пайрем». Представители этого села с восторгом встретили эту новость. Им передали символический знак. Мишкино — единственное село в Башкирии, где большую часть жителей составляют марийцы.
По словам председателя жюри Кяби Суве, очень сложно было выбрать лучший проект, но всё-таки выбор пал на село Мишкино.
В жюри вошли председатель Молодежной ассоциации финно-угорских народов Кяби Суви, член МАФУН Эда-Риин Леего (Эстония), координатор общества «Финляндия — Россия» Симо Кантеле, директор центра культуры Удмуртии Жанна Ермолаева, директор Централизованной клубной системы Республики Марий Эл Василий Петров.
Представитель села Мишкино Максим Тимершин рассказал о том, что в 2020 году в их селе уже запланированы несколько масштабных мероприятий с национальным колоритом, это и международный фестиваль, и фестиваль-конкурс национальных танцев. Нас заинтересовала информация о поклонении в древности марийцами культу медведя, как и у обских угров. По словам Максима Тимершина, в некоторых источниках ему удалось найти сведения о том, что когда-то марийцы отмечали медвежий праздник. Об этом интересном факте он намерен найти более подробную информацию у старожилов и восстановить старинный обряд.
Титул культурной столицы финно-угорского мира остается у марийцев, хочется пожелать им вдохновения, сил и удачи.
Галина Кондина