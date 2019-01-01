В Югре будет создана креативная экономика

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В Югре будет создана креативная экономика

На площадке информационного центра «Открытый регион» состоялась пресс-конференция, темой которой было развитие креативной экономики в Югре. Об этом рассказали заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры, начальник управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив Александр Деменко и руководитель Сургутского центра прикладной урбанистики Сергей Зверьков.

 

По словам спикеров, креативный кластер будет создан для помощи в развитии жителям нашего округа. Это новое течение в России, ему менее десяти лет.

 

Главная цель креативного класса – сократить отток талантливой молодёжи, творческого капитала, поскольку в последнее время много талантливых кадров уезжает работать за пределы нашего региона. Важно удержать тот творческий капитал, который сейчас у нас есть, и создать для них комфортную среду развития. В то же время это даёт привлечение новых талантливых единиц, личностей в наш регион.

 

Следующая цель – это создание своей архитектуры, территориального маркетинга и брендинга, графический и световой дизайн, интерьер. Задача состоит в том, чтобы в Югре создать свой уникальный Северный дизайн. Здесь необходимо работать сообща, в одиночку этого не сделать. Также есть идея – создание своих уникальных продуктов из региона на экспорт.

 

Сообщество креативного класса в Югре формируется в формате диалога, сейчас идёт выяснение, какие поддержки требуются для кооперации, так как только с помощью объединения возможно перейти на следующую ступень развития. Эпоха, когда каждый сам за себя, уже в прошлом. Для создания новых уникальных продуктов, сервисов, услуг в рамках России и мира необходима кооперация.

 

Формула проста, нужно взять разные виды деятельности и их совместить. Например, объединить краеведа, дизайнера, IT-ишника, архитектора и создать новый продукт. Креативный кластер – это некий объект, а кооперация различных видов деятельности даст рост индустрии.

 

 

Крауд-проект – это часть развития креативной экономики в Югре. Сейчас разрабатывается нормативный акт, который установит единые правила игры. Вся информация о проекте находится на сайте «Открытый регион», где можно ознакомиться и со старыми проектами https://ng.myopenugra.ru/crowd/kreativ/,  и там узнать всю необходимую информацию.

 

Спикеры подчеркнули, что с учётом мнения югорчан будут заложены основы креативной экономики. Это позволит в округе создать свой сектор экономики на человеческом капитале.

 

Николай Меров

Пт, 06/21/2019 - 12:15

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