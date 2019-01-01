В Югре продолжается прием заявок на участие в отборочном этапе Всероссийского фестиваля «Салют Победы»

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В Югре продолжается прием заявок на участие в отборочном этапе Всероссийского фестиваля «Салют Победы»

Окружной Дом народного творчества продолжает прием заявок для участия в отборочном этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».

Приглашаем к участию творческие коллективы и отдельных исполнителей всех жанров и видов народного творчества, художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Заявки будут приниматься до 13 сентября 2019 года в электронном виде, по следующим номинациям:

-Театрализованное представление (тематический концерт);

-Концертные номера;

-Работы художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Конкурсные работы должны отражать тематику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также опираться на национальные культурные традиции и современное народное творчество.

Победители окружного этапа будут рекомендованы к участию во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», в рамках которого запланированы выставки, тематические концерты, театрализованные постановки.

Получить более подробную информацию можно по телефону 8 (3467) 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru

Пт, 06/21/2019 - 15:41

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