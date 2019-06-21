В Югре состоялось заседание Совета Законодателей трёх Дум

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21 июня в Ханты-Мансийске состоялось заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В нём приняли участие руководители законодательных собраний трёх регионов Б. Хохряков, С. Корепанов, С. Ямкин, депутаты парламентов и сотрудники аппаратов дум.
Вице-спикер думы Югры Н. Западнова проинформировала о региональной практике реализации законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Она подчеркнула, что на территории Югры действует базовый закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан».
— Сегодня в медицинских организациях автономного округа работают почти 8,5 тысяч врачей и 21 809 специалистов со средним медицинским образованием. Для привлечения в регион, в том числе для работы в сельских населённых пунктах, специалистов по востребованным специальностям Думой Югры неоднократно продлевалось действие законодательных норм по предоставлению единовременных компенсационных выплат приезжающим в округ медработникам. При этом выплаты в 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей могли получать врачи и фельдшеры в возрасте до 50 лет, приехавшие на работу в сельскую местность. Так, за последний год осуществлены выплаты по программе «Земский доктор» 120 специалистам с высшим медицинским образованием, – сказала Н. Западнова.
Увеличивается число бригад скорой медпомощи, осуществляется ежегодное обновление санитарного автотранспорта. В 2018 году приобретено 165 автомобилей скорой медицинской помощи для 25 медицинских организаций Югры.
Спецификой автономного округа является наличие отдалённых и труднодоступных территорий. В Югорском крае функционируют 10 аэродромов и 2 взлётно-посадочные полосы с грунтовым покрытием, 14 вертодромов и более 150 оборудованных вертолётных площадок в населённых пунктах и на объектах экономики.
В целом в регионе достигнуты все целевые показатели, установленные указами Президента России.
Об опыте развития малого и среднего предпринимательства в Югре сообщил заместитель председателя Думы Югры А. Сальников. В округе реализуется закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», а также подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие экономического потенциала». Основные задачи и мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства закреплены в Стратегии социально-экономического развития Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Так, законом установлены и реализуются меры поддержки предпринимательства: имущественная, микрокредитование, предоставление поручительств, компенсация банковской процентной ставки и лизинговых платежей, информационно-консультационная и образовательная.
Организовывается участие субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Оказывается поддержка с учётом современных технологий: запущена виртуальная выставка и создана витрина «Сделано в Югре!», размещённая на крупнейшей торговой онлайн-платформе Alibaba, где представлено 15 предприятий. По итогам 2018 года 215 предприятий обладают товарным знаком и работают под региональным брендом «Сделано в Югре!».
На поддержку малого и среднего бизнеса в 2018 году направлено около 1,7 миллиардов рублей, что больше объёма финансирования 2017 года на 3,4%, и получили её более 71 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.
Далее спикер Думы Югры Б. Хохряков рассказал о поддержке фермеров и развитии сельской кооперации в Югре. В вопросе создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации одним из факторов устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий является наличие исчерпывающей нормативно-правовой базы и обеспеченные финансированием меры господдержки. Законодательную базу Югры в этой сфере формирует ряд законов: о промышленной политике, о государственной поддержке инвестиционной деятельности, о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по поддержке сельхозпроизводства, об обороте земель сельскохозяйственного назначения, об организации деятельности ярмарок, деятельности розничных рынков.
Последним вопросом повестки дня участники заседания рассмотрели практику реализации законодательства, регулирующего деятельность социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в регионах. С этим вопросом от Югры выступил так же Б. Хохряков.
В 2011 году был принят закон о приёмной семье для пожилого гражданина. Согласно закону, организацию приёмной семьи для пожилого гражданина осуществляет учреждение социального обслуживания, и она считается организованной с момента заключения договора о приёмной семье между пожилым гражданином, его помощником и уполномоченной организацией. Место проживания приёмной семьи определяется по месту жительства пожилого гражданина или его помощника по их взаимному согласию.
Помощнику пенсионера в Югре законодательно установлено ежемесячное денежное вознаграждение. Его сумма аналогична оплате труда приёмных родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день, проиндексированная с 1 января 2019 года, она составляет 10 263 рубля.
По данным на 31 января 2019 года в Югре созданы 153 приёмные семьи, в которых одинокие пожилые люди обрели заботу и тепло. Больше всего приёмных семей в городах Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске. Среди районов лидируют Кондинский, Берёзовский и Нижневартовский районы.
По итогам заслушивания докладов представленная информация была принята к сведению. Участники Совета Законодателей подписали протоколы согласия.
Надежда Вах