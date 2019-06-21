С начала сезона активности клещей количество обратившихся в окружную клиническую больницу увеличилось

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По состоянию на 20 июня 2019 года с начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью от укуса клеща в клиническую больницу окружного центра обратились 363 человека, из них 45 детей. В целях экстренной профилактики всем пострадавшим был введен противоклещевой иммуноглобулин.
На сегодняшний день обследовано 242 насекомых. По результатам исследований 6 клещей – переносчики клещевого энцефалита, 49 насекомых – переносчики лайм-боррелиоза, 11 – эрлихиоза, 1 - анаплазмоза. Всем пострадавшим экстренно назначена профилактическая доза антибактериальных препаратов.
Среди пострадавших от клещей были привиты лишь 13 детей и 79 взрослых. Специалисты напоминают, что самым надежным средством защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.