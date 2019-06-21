Представители коренных малочисленных наров Югры смогут обучаться согласно региональному перечню профессий

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С первого января 2019 года в Югре начала работать окружная государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Документ принят на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года. Общий объём финансирования составляет 1 млрд 453 млн рублей.
Власти автономного округа всегда уделяют особое внимание подготовке кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, поэтому, согласно принятому документу, поддержка студентов из их числа, обучающихся в высших учебных заведениях и в образовательных учреждениях среднего звена, была расширена.
По словам начальника отдела непрерывного образования КМНС департамента образования и молодёжной политики Югры Надежды Костылевой, главное изменение заключается в том, что теперь студентам из числа народов ханты, манси и ненцев компенсацию на оплату за обучение будут выплачивать в соответствии с региональным перечнем профессий. Все эти профессии связаны с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, с развитием самобытной культуры и языков коренных малочисленных народов Севера. Данный перечень профессий утверждён окружным департаментом образования и молодёжной политики Югры. По мнению Надежды Костылевой, это положительный фактор, так как раньше на поддержку могли рассчитывать только малообеспеченные граждане. Теперь, согласно принятому документу, на компенсацию могут претендовать студенты, не относящиеся к этой категории. Полный перечень профессий можно найти на сайте окружного департамента образования и молодёжной политики в разделе «Образование в Югре». В него входит более 30 профессий и специальностей.
Людмила Теткина