Высокий полёт поэта

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В городе Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоялась замечательная встреча, посвящённая дню рождения знаменитого мансийского поэта, философа Ювана Шесталова, автора «Языческой поэмы», повестей «Когда качало меня солнце», «Синий ветер каслания», «Пробуждение», сборников стихов «Глаза белой ночи», «Пойте мои звезды» и многих других литературных шедевров. В этот июньский день поэты, писатели, общественные деятели, друзья и родственники вспомнили о совместной работе с Юваном Николаевичем.
Кандидат филологических наук, поэтесса Светлана Динисламова подчеркнула:
– Я исследую творчество Ювана Шесталова и в последние годы перечитываю многие его произведения. С каждым разом всё более удивляюсь таланту писателя. Он жизнь видел по-иному, все его герои искренны, они любят и просто живут. Мне близки стихи Ювана Шесталова на родном мансийском языке, в них яркая образность, пронзительные строки, особенно трогательно поэт пишет о матери. Он посвятил ей много стихотворений.
Сотрудница этнографического музея «Торум Маа», родная сестра поэта, Альбина Мехнина поделилась воспоминаниями:
– Ювана отец иногда называл именем сказочного персонажа «Эква пыгрищ», потому что он мог как герой из мансийской сказки внезапно появиться. Однажды в деревню Ванзетур, где жил отец приземлился вертолёт рядом с нашим домом, отец в недоумении: «Что случилось?». А с вертолёта к нам выходит наш Юван. Как-то на самолёте АН-2 прилетел, вся деревня пришла посмотреть на самолёт, да и на своего именитого земляка. А в последний раз в отчий дом приплыл на своём теплоходе «Стерх». Юван очень любил родной край, людей, живущих в деревне.
Знаменитый хантыйский художник Геннадий Райшев рассказал о студенческих годах поэта:
– Мы с Иваном сидели за одной партой, учились в Ленинграде. У него тогда появились первые ощущения, что он поэт. Писал стихи и зачитывал нам, мы были первыми слушателями и ценителями его творчества. Иван в те годы уже был вхож в круг поэтов города на Неве. Его признали поэты, которые жили в Ленинграде в то время. В литературном творчестве он достиг высокого полёта.
Профессор Югорского университета, поэт Вадим Орлов отметил:
– Юван Николаевич способствовал тому, чтобы я занялся литературными поэтическими переводами мансийских текстов на русский язык. Поэтому много времени в течение последних десяти лет я уделяю этим переводам. А сегодня мне хочется Ювану Шесталову посвятить стих:
Рекой судьбы творца вознёсся ввысь,
А на земле оставил стих,
В котором людей воспел я,
Творчество и жизнь.
И силы мне давал на это Торум.
На вечере, посвящённом дню рождения поэта, была представлена выставка на тему «Шесталов и Венгрия». Юван Николаевич особенно тепло относился к Венгрии, любил встречать там новый год. У него был в Венгрии дом. В 1993 году он опубликовал исследование эссе «Откровение Регули», посвящённое венгерскому учёному Анталу Регули.
Вот уже семь лет прошло, как с нами нет великого поэта Ю. Шесталова. Хочу отметить, что в 2012 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре учреждена премия имени И.Н. Шесталова за вклад в сохранение и развитие традиционных видов деятельности, культуры и спорта коренных малочисленных народов Севера.
В Ханты-Мансийске на доме, где последние годы жил поэт, установлена мемориальная доска. В июне 2014 года при входе в музей «Торум Маа» открыта скульптурная композиция, посвященная Ю. Н. Шесталову. В этнографическом музее «Торум Маа» создан и в октябре 2014 года открыт мемориальный кабинет-музей имени Ювана Шесталова.
Ульяна Молданова
Ёмвошн хӑнтэт, вухаӆят «Торум Маа» йис кәртӑн вуӆаӊ поэт ики Юван Шесталов нәмӑӆмӑты вәйтантупсы вәс. Вантэ, там нємӑӊ-сыйӊ хӑннєхә вухаӆь ясӑӊӑн ар путар хӑншӑс. Ӆўв мирӆ, мўвӆ Найӆ-Вәртӑӆ ара арисӑӆэ, путӑра путӑртсӑӆэ. Юван Николаевич хӑншум стихӑт унтасн маньщи ёх оӆӑӊан ар хуят уша вєрсӑт. Шивӑӊ рт хӑтӆӑӊ хӑтӑӆн вуӆаӊ хӑннєхә оӆӑӊӑн ясӑӊ лупты рәтнӑӆаӆ, ӆўв пиӆаӆа рәпитум хуятӆаӆ юхӑтсӑт.
Ар мир ӑкмум хӑрн вухаӆь мир учёной ими Светлана Динисламова ай павтӑс:
– Ма Ю. Шесталов хӑншум арӑт, путрӑт уша вєрман рәпитӆум па юхи хӑщум оӆӑтн щи утӑт йиӆпа нух ӆўӊӑтсӑӆам. Кашӑӊ пўш нәмӑсӆум, муйсӑр ӆўв нўмсӑӊ па митрайӊ хӑннєхә вәс. Мєт тәса ӆўв вухаӆь ясаӊӑн хӑншиӆӑс. Шєӊк ар путӑр ӑӊкиеӆ оӆӑӊӑн вєрӑс. Вантэ, ӆўв ӑӊкиӆы нивӆ тӑӆа ювмаӆн хӑщӑс. Щи пурайн аӆпа сӑмӆ хошийс.
Вуӆаӊ вухаӆь поэт ики пуӆяӊ упи, «Торум Маа» йис пурмӑсӑт шавиты тӑхийн рәпитты нє Альбина Мехнина лупӑс:
– Ащевн Юван тәх пурайн «Эква пыгрища» аӆьщӑсы. Ӆўв хуты шєӊк мулум вәс па нюр йис вухаӆь моньщ хә иты роман пакӑс юхи рӑкӑнты. И пўш Ванзетур воша ащев хот пўӊӑӆа тухӆӑӊ хоп ӆатӑс па щӑӆтаса Юван ким єтмӑс. Щӑӆта и ӆўӊ па Ан-2 самолётн юхи роман юхтӑс. Вошӑӊ мир хуӆыева тухӆӑӊ хоп вантты хәхӑӆсӑт па щи эвӑӆт щӑта ӆыв кәртӑӊ хәеӆ Юван Шесталов хӑтмаӆ. Юхи хӑщум пўш Ванзетур воша ӆўв «Стерх» нємуп тўтӑӊ хопн ӊхӑс. Яюм ай кәртӑӊ мирӆ, мўвӆ иса нәмман па мосман тӑйсӑӆэ.
Еӆӆы мўва сащты, йиӊка сащты хур хӑншты ики Геннадий Райшев ясӑӊ вўс:
– Мин Юван пиӆа ха Ленинград вошн вәнӆтыйӆсумн. Ӆўв щирн путрӑт, стихӑт хӑншты питӑс. Мєт оӆӑӊ арӆаӆ мўӊ щи хәӆӑнтсӑӆўв. Щи пурайн Ленинград вошӑӊ поэтӑт пиӆа Юван ӆәхӑс щира вәс. Ӆўв тумпеӆ тәса па ма вухаӆь мир вәӆупсы оӆӑӊӑн хӑншӑс. Тӑм вуӆаӊ вухаӆь хә лупум ясӊӑӆн кӑрща аӆумса.
Югорской университет хуща рәпитты профессор ики Вадим Орлов ясӑӊ эвӑӆт уша йис, ӆўв Ю. Шесталовӑн хущса вухаӆь ясӑӊӑн хӑншум путрӑт рўщ щира павӑтты. Ин тӑм ики яӊ муӆтас оӆ мӑр ясӊӑт тулмащтуман кӑпӑрӆ. Мир ӑкмум хӑрн ӆўв Ювана стих ясӊӑт ӆўӊтӑс па ар арийс.
Вуӆаӊ вухаӆь ики нәмӑӆмӑты вәйтантупсыйн «Шесталов па Венгрия» нємуп ванӆтупсы вәс. Вантэ, Юван Николаевич щи мўв ёх мосман тӑйсӑӆэ. Ӆўв Венгрия мўвн хот омсыӆӑс, ванкўтӆы щив яӊхиӆӑс. Щӑӆта 1993-мит оӆн «Откровение Регули» нємуп путӑр хӑншӑс. Антала Регули венгрия ёх вән учёной ики вәс, ӆўв тарнӑӊ йисн вухаӆь мир эвӑӆт мӑӊ арӑт па моньщӑт нух хӑншиӆӑс.
Ӆапӑт оӆ Ю. Шесталов ӑнтәма вум вўш эвӑӆт мӑнӑс. Ӆўв хӑншум ӛр ясӊӑӆ мирн нәмман тӑйӆа. Югра мўв правительства хуща ӆўв нємуп вухӑӊ мойӆупсы ӆэщӑтса ма рәпитты па тәса хӑншты ёх кєша. Ёмвошн Юван вәӆум хот әхтыя нємӑӊ сохӆ вєрса. Лыпӑт єнумты тыӆӑщн 2014-мит оӆн Юван Шесталов кев хур хӑнтэт, вухаӆят «Торум Маа» йис кәртӑн омсӑӆса па ӆўв вәӆупсэӆ уша вєрты щира нємасыя мемориальной хот йит пўншса.
Ульяна Молданова