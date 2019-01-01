В Окружном Доме народного творчества завершились мастер-классы по традиционной хореографии обских угров

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Окружной Дом народного творчества завершил программу мастер-классов по традиционной хореографии обских угров в текущем сезоне. Руководитель клубного формирования Фаина Павловна Иштимирова провела второе занятие для детей летних пришкольных площадок города Ханты-Мансийска.
На занятиях ребята узнали историю возникновения танцев коренных малочисленных народов севера, их особенностях и разновидностях. После теоретической части дети изучали основы женского танца «Куринька» в форме практического занятия.
Танец «Куринька» - это жемчужина хантыйской хореографии. Нет ни одного коренного жителя и танцевального коллектива народа ханты, которые не знали бы о его существовании. Танец исполняется как сольно, так и массово. Еще больше информации об этом танце можно узнать, пройдя по ссылке http://ugra-nasledie.ru/object/tradicionnyy-hantyyskiy-zhenskiy-tanec-kurinka . Там Вы найдете подробное описание танца «Куринька», занесенного в Электронный реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и много другой интересной информации.
В этом году мастер-классы посетило 44 человека и, учитывая положительный отклик и заинтересованность в изучении хореографии народов ханты и манси, Окружной Дом народного творчества планирует продолжить серию мастер-классов осенью 2019 года. Также осенью будет осуществляться набор в клубные формирования ОДНТ, куда вы сможете записаться и познакомиться более подробно с традиционной культурой народов Югры. Следите за нашими новостями. Справки по телефону 8-3467-32-15-62, 8-3467-32-48-29.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»