Пресс- конференция директора департамента культуры

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Распоряжением губернатора автономного округа с 21 июня директором департамента культуры Югры назначен Артур Латыпов. На площадке регионального информационного центра «Югра» 28 июня Артур Альбертович встретился с журналистами.
Общаясь с журналистами, он отметил:
– Для меня максимальной задачей было возглавить департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а минимум пройти в финал. В итоге мне удалось выполнить две задачи поставленные перед собой. Всего на данный пост было 13 кандидатов. Мы прошли открытый отбор, который включает в себя несколько этапов. По итогам каждого этапа кандидатам присваивались баллы. Затем состоялась встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой. Это беседа запомнилась открытостью и конструктивностью. Теперь я понимаю, что Югра – это территория возможностей. К поставленной цели нужно идти планомерно и размеренно, и всё получиться.
– Каким же вам видится будущее Югры в сфере культуры?
– В первую очередь хочу сохранить те традиции, которые уже сложились, всё-то ценное, что есть, и внести свой вклад. Для реализации новации нужно наладить работу внутри. Поэтому встретился с коллективами подведомственных учреждений департамента культуры. В ближайшем будущем жители Югры увидят новый вектор развития в сфере культуры.
– «Планируете ли вы встретиься с представителями общественных организаций коренных малочисленных народов Севера?»
– При обсуждении грантов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера встречался с представителями обских угров. В грантовую поддержку мы будем вносить изменения, и рассматривать иначе. Одна из задач сгладить региональные диспропорции. Будем подходить к этим вопросам объективно. Устной поддержкой представителей коренных малочисленных народов Севера я уже заручился.
– Какие новшества хотите внедрить в сфере социальных медиа?
– До назначения директором школы, я не регистрировался в социальных сетях – они отнимают время. Когда стал руководителем, сразу завёл аккаунт, поскольку это эффективный инструмент донесения информации, оценки своих действий, и он очень удобен для молодёжи, людей среднего возраста. Я считаю, что власть должна быть открыта. Мы как чиновники не должны опасаться негативной реакции, мы должны отвечать и реагировать. Я буду продолжать вести свои социальные страницы. Однозначно, культура будет открытой, все решения будут приниматься коллегиально, всё будет вынесено на общественность.
– В России 2019 год объявлен годом театров, в связи этим, чтобы вы поменяли?
– Я по первому образованию музыкант преподаватель по классу гитары. И искусство для меня это не что высокое. К сожалению, не у всех жителей Югры, получается, посещать театры. В национальных проектах как раз есть цифровизация, которая поможет жителям малых городов смотреть спектакли в онлайн-режиме.
Кроме этого А. Латыпов отметил, что те меры, которые прописаны в государственной программе «Культурное пространство» позволят достичь хорошего результата. И у нашего округа должна быть своя отличительная особенность, чтобы нас знали на федеральном, мировом уровне.
Ульяна Данило