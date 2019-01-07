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Государственная Дума 27 июня в первом чтении единогласно приняла законопроект о сохранении сокращённого рабочего дня для женщин, работающих на селе.
Документ устанавливает продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия».
Напомним, в марте текущего года представители Минтруда РФ анонсировали предложение об изъятии нормы о сокращённой рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности. Партия «Единая Россия» выступила против данной инициативы и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом кодексе РФ.
«Дело в том, что норма, гарантирующая право на сокращённый рабочий день сельским работницам, всё ещё регулируется подзаконным актом, принятым во времена СССР. Поэтому данный федеральный законопроект работает превентивно, для того чтобы права женщин, работающих на селе, не были ущемлены. Поддерживаю инициативу коллег из Государственной Думы. Учитывая высокую занятость женщин в деревне, сокращённый рабочий день – разумная мера государственной поддержки. Важно, что данная норма распространяется не только на работниц, занятых в сельскохозяйственных организациях. Это касается и медработников, и учителей, и представительниц других профессий. Поэтому законопроект работает на качество жизни сельских жительниц», – отметила вице-спикер окружного парламента, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным пресс-службы
фракции «Единая Россия» в Думе Югры